-BERLUSCONİ'YE MİLANO ŞOKU FLORANSA (A.A) - 17.05.2011 - İtalya'da bazı kentlerde ve yerel yönetimlerde dün yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde, Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ ummadığı bir sonuç aldı. İtalya'da dün ve önceki gün yapılan seçimler sonrasında ortaya çıkan ve henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Berlusconi kendisi için sınav niteliğindeki seçimlerden beklemediği bir sonuçla çıktı. 11 vilayet ve bin 200'ü aşkın belediyede yapılan seçimlerde, Milano, Torino ve Bologna gibi önemli şehirlerde merkez sol adaylarının önde çıkması, Napoli'de de ikinci tur seçime gidilecek olması iktidarda deprem etkisi yaratırken, muhalefet partilerinde sevinçle karşılandı. Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ için en büyük şok, Berlusconi'nin kalesi konumundaki Milano'da merkez sol adayı Giuliano Pisapia'nın yüzde 48 oranında oy alması oldu. Seçim öncesi en çok ilgiyi toplayan Milano kentinde, merkez sağ adayı ve şu anki başkan Letizia Moratti, oyların yüzde 42'sini aldı. Seçimden aldığı sonucu memnuniyetle karşılayan ve rakibine 6 puanlık bir fark atan Pisapia, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak ikinci tur seçimleri kazanacağını ileri sürdü. Seçimin ilk turundan beklemediği bir sonuç alan mevcut başkan Letizia Moratti ise ikinci turda yeni bir seçim kampanyası izleyeceğini açıkladı. Milano'dan gelen ilk sonuçlar, Berlusconi cephesinde soğuk duş etkisi yaratırken, Savunma Bakanı Ignazio La Russa, ikinci tura daha kuvvetli asılacaklarının sinyalini şu sözlerle verdi: "Biz hep kazanmayı düşünüyoruz. İlk tura göre ikinci turda gerçeklik daha fazla." Merkez sağın şu ana kadar diğer büyük şehirlere nazaran nispeten rahat bir şekilde önde götürdüğü tek şehir olan Napoli'de ise yüzde 38 oy alan merkez sağ adayı Giovanni Lettieri ile yüzde 27 oy alan Değerler İtalyası Partisi adayı Luigi De Magistris arasında ikinci tur seçime gidilecek. Bu arada, Başbakan Berlusconi'nin sözcüsü Paolo Bonaiuti, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılırken, yaptığı açıklamada, başbakanın pazartesi günü seçimler hakkında yorum yapacağını belirtti.