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Dünya

BERLUSCONİ'YE ''MAFYAYLA BAĞLANTI'' İMASI ROMA (A.A)

20 Kasım 2010 00:45

-BERLUSCONİ'YE ''MAFYAYLA BAĞLANTI'' İMASI ROMA (A.A) - 19.11.2010 - İtalya'da yargı tarafından kaleme alınan bir gerekçeli kararda, Başbakan Silvio Berlusconi'nin mafyayla bağlantılı olduğu imasında bulunuldu. İddia, Palermo Temyiz Mahkemesi'nin Berlusconi liderliğindeki Özgürlükçü Halk Partisi'ne mensup senatörlerden Marcello Dell'Ultri hakkında verilmiş 7 yıl hapis cezasına ilişkin kaleme aldığı 641 sayfalık gerekçeli kararın satırları arasında yer aldı. Gerekçeli karara göre Senatör Dell'Ultri, Sicilya'nın ünlü mafya teşkilatı Cosa Nostra ile Berlusconi arasında ''özel bir iletişim kanalı'' konumunda bulunmakta ve de bir tür ''arabuluculuk'' faaliyeti yürütmekteydi. Gerekçeli kararda başbakanın Milano yakınlarındaki özel villasında seyis olarak görev yapan Vittorio Mangano'nun, gerçekte Dell'Ultri'nin önerisiyle Berlusconi'nin can güvenliğini garanti altına almak üzere işe başlatılmış bir mafya elemanı olduğunu belirten ibareler de yer aldı. Palermo'da 16 yıldır süren dava, Dell'Ultri'nin 1980'li yıllardan itibaren Berlusconi'ye ait holdinglerden Fininvest ile Cosa Nostra arasında kara para aklama işlemleri de dahil olmak üzere ekonomik bir ilişki kurulmasında önemli bir rol oynadığı iddialarına sahne olmuştu. İtalya'daki muhalefet sözcüleri, gerekçeli kararın içeriğine ilişkin bilgilerin bugün akşam saatlerinde basına sızmasının ardından yaptıkları ilk değerlendirmede Başbakan Berlusconi'yi de Senatör Dell'Ultri'yi de görevlerinden istifa etmeye çağırdılar.

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