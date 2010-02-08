Berlusconi'ye 'mafya ile bağlantılı' suçlaması

T24 -

Dell'ultri'den iddialara tepki

Palermo'nun mafya üyeliğinden hapse mahkum olmuş eski belediye başkanı Vito Ciancimino'nun oğlu Massimo, General Mario Mori'nin ünlü mafya babası Bernardo Provenzano'yu kollamakla suçlandığı davada verdiği ifadede, "Babam, Berlusconi'nin ve onun kurduğu Forza İtalya'nın mafya ile devlet arasındaki müzakerelerin ürünü olduğunu söylerdi" dedi.Massimo Ciancimino, Provenzano'nun henüz yakalanmamış olduğu dönemde 1994'te Berlusconi'ye ve onun önderliğindeki Forza İtalya Partisi'nin kurucu üyelerinden Marcello Dell'Ultri'ye bir mektup gönderdiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:"1994'te Bernardo Provenzano, adamları aracılığıyla bana, Dell'Utri ve Berlusconi'ye iletilmek üzere bir mektup ulaştırmıştı. Mektubu, o dönemde hapiste olan babama götürdüm. Bana o mektubun, Berlusconi ve Dell'Ultri'nin göreve çağrılmaları anlamına geldiğini belirtti. Babam bana, Forza İtalya Partisi'nin bu tür müzakereler neticesinde doğduğunu, Berlusconi'nin de varılan mutabakatların ürünü olduğunu anlatırdı."Başbakan Berlusconi önderliğindeki Özgürlükçü Halk Partisi senatörlerinden Dell'Ultri, Ciancimino'nun iddialarını "hezeyan" olarak niteleyerek, "Bu laflar, ya bir delinin hezeyanları ya da kriminal amaçlı karanlık bir planın parçasıdır. Bu iftiraları yargıya taşıyacağım" dedi.Palermo kökenli olan ve mafyayla bağlantı nedeniyle mahkumiyeti de olan 69 yaşındaki senatör Dell'Ultri, kendisinin ya da Başbakan Berlusconi'nin mafyayla herhangi bir bağlantısının olmadığını kaydetti.