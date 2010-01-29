Berlusconi'ye komplo iddiası

T24- İtalya'daki haftalık haber dergilerinden Panorama, Başbakan Silvio Berlusconi'nin "siyasiler, yargıçlar, savcılar ve gazetelerin Patrizia D'Addario adlı kadınla birlikte hazırladıkları" bir komploya maruz kaldığını ileri sürdü..

Derginin bugün piyasaya çıkan sayısında Cumhuriyet Savcılığının Berlusconi'yi hedef alan komployla ilgili olarak soruşturma başlattığı yönündeki iddia ise, yargı makamları tarafından doğrulanmadı.



Panorama, kapak konusunu Haziran 2009'da Berlusconi'yle ilgili seks skandalının kahramanı olan 42 yaşındaki Barili eskort kadın D'Addario'ya ayırdı.



Dosyada, Berlusconi'ye karşı masa başında hazırlanan bir komplo çerçevesinde D'Addrio'nun "özel olarak seçildiği ve ardından da işadamı Gianpaolo Tarantini'yle tanışmasının sağlandığı" ileri sürüldü.



Haberde, basına verdiği demeçlerde ücretini Tarantini'den aldığını ve Berlusconi'yle Roma'daki konutunda iki gece birlikte olduğunu anlatan D'Addario hakkında, "başbakana komplo düzenleme" suçlamasıyla soruşturma açıldığı iddia edildi.



Habere göre, "komplonun mimarları arasında yargıçlar, savcılar, siyasiler ve gazeteciler" de bulunuyor.



Panorama, yakın bir tarihte Bari'de görev yapan kimi yargıçlar hakkında, Berlusconi aleyhindeki komploya karıştıkları gerekçesiyle Lecce Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açılacağı iddiasında da bulundu.



Haberde, savcılığın, D'Addario'nun muhtelif banka hesaplarının incelenmesi sonucunda kuşku uyandırıcı ve yüklü miktarda para transferlerini saptadığı da öne sürüldü.



Bu arada, İtalyan haber ajansı Ansa, Bari'deki yargı kaynaklarına atfen yayımladığı haberde, komplo ve soruşturma iddiasının doğrulanmadığını duyurdu. Ansa'nın haberine cevaben Panorama tarafından yapılan açıklamadaysa, "Haberimizdeki tüm bilgileri doğruluyoruz. Yazı işleri müdürlüğümüze göre Bari Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılmış herhangi bir yalanlama söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.



Panorama'nın bu konudaki dosyasını "birinci bölüm" başlığı altında yayımlaması, derginin aynı konuya önümüzdeki sayıda da devam edeceğini gösteriyor. İtalya'nın güneyindeki Bari'de sağlık sektöründeki yolsuzluklara ilişkin yürütülen bir soruşturma çerçevesinde iş adamı Tarantini'nin telefonunun dinlenmesi, D'Addario'nun Berlusconi'yle birlikte olduğu bilgisine ulaşılmasını sağlamıştı.



D'Addario, 17 Haziran 2009'da, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte Berlusconi'yle birlikte olduğunu açıklamıştı. D'Addario, Berlusconi'yle buluşmasına ilişkin gizlice kaydettiği ses kayıtlarını Bari savcılığına sunmuştu. Berlusconi'nin avukatları ise "hiçbir kadına cinsel ilişki için para ödemediğini" belirttikleri müvekkillerinin, kadının gerçekte ne iş yaptığını bilmesinin mümkün olmadığını söylemişlerdi.