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BERLUSCONİ'YE FUHUŞ SUÇLAMASI İTALYAN PARLAMENTOSUNDA ROMA (A.A)

17 Ocak 2011 19:38

-BERLUSCONİ'YE FUHUŞ SUÇLAMASI İTALYAN PARLAMENTOSUNDA ROMA (A.A) - 17.01.2011 - Lütfullah Göktaş - Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında "fuhuş ve görevi kötüye kullanma" iddiasıyla açtığı soruşturma İtalya'da parlamento kayıtlarına da girdi.  Başsavcılığın 14 Ocak tarihinde, "Milletvekili Berlusconi hakkında ev arama işleminin icrası için yetki talebi" başlığıyla kaleme aldığı fezleke, bugün itibarıyla İtalya Temsilciler Meclisi'ne ulaştı. Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Temsilciler Meclisi'ne ait resmi internet sayfasında da yayımlanan fezlekede, "Başbakan çok sayıda genç kadınla para karşılığında özel konutunda birlikte olmuştur" ibaresine yer vermesi dikkati çekti. Fezlekede, geçen yıl henüz 17 yaşında iken Berlusconi'nin evindeki partilere katılan Ruby lakaplı Faslı Kerime El Mahruk'un ve diğer genç kızların ifadelerinin ve evlerinde yapılan aramaların, Başbakanın fuhuş yaptığını kanıtladığı da iddia edildi. Savcılık, Berlusconi'nin özel konutundaki partiye katılan genç kızların bir bölümüne para ödemenin yanı sıra, kendisinin inşa ettiği sitelerden biri olan "Milano Due'deki" bazı apartmanlarda "ücretsiz konaklama" sağladığını da savundu.  Fezlekede, telefon kayıtlarının 2010'un Şubat-Mayıs döneminde 17 yaşındaki Ruby'nin, Berlusconi'nin Milano yakınlarında bulunan Arcore'deki villasında sekiz kez misafir olduğunun saptandığı da belirtildi. Ekleriyle yaklaşık 300 sayfayı bulan soruşturma dosyasında, Berlusconi'ye bağlı televizyonlardan İtalya 1'in Genel Yayın Yönetmeni Emilio Fede, Milano'da bir mankenlik ajansının sahibi "Lele" lakaplı Dario Mora ve Milano Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nicole Minetti'nin, başbakanın evine götürülecek kızları seçen kişiler oldukları iddiasıyla "fuhşa teşvikle" suçlandıkları gözlendi. Temsilciler Meclisi'ndeki savcılıktan gelen talebi değerlendirmesi gereken komisyonun, çarşamba gününden itibaren dosyayı ele almaya başlayacağı öğrenildi.

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