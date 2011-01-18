-BERLUSCONİ'YE FUHUŞ ŞANTAJI ROMA (A.A) - 18.01.2011 - Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında açtığı fuhuş soruşturmasıyla ilgili hazırlanan dosyada yer alan telefon kayıtlarına göre, Berlusconi'nin şantaja maruz kaldığı belirtildi. Ruby lakaplı Kerime El Mahruk adlı Faslı kızın dinlemeye takılan telefon kayıtlarında, "Berlusconi'den 5 milyon avro istedim" dediği öne sürüldü. Geçen yıl henüz 17 yaşındayken Berlusconi'nin evinde konuk olduğunun ortaya çıkmasının ardından küçük yaşta olması nedeniyle fuhuş soruşturmasının en önemli unsuru haline gelen El Mahruk'un, bir kız arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Berlusconi'yle ilişkisini ve savcılara yalan beyanatta bulunduğunu söylediği kaydedildi. El Mahruk'un, telefonda şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Aslında 16 yaşımdan beri onun evine gidiyorum. Ama (savcılara) bunu tabii ki inkar ettim. Benim büyük olduğumu düşündüğünü, beni 24 yaşında sandığını söyledim. Küçük olduğumu anlayınca da beni evden kovduğunu anlattım. Ben onu kurtarmaya çalışıyorum. Bu da cebime para olarak geri dönecek." Kerime El Mahruk'un, söz konusu telefon görüşmelerinin birinde, "Silvio'yla konuştum, bu işten benim de bir kazancımın olması gerektiğini anlattım. Yani bana 5 milyon vermesini söyledim. Adımın lekelenmesi karşılığında 5 milyon avro" dediği aktarıldı. El Mahruk'un, bir kız arkadaşıyla yaptığı bir başka telefon görüşmesinde de şunları dile getirdiği belirtildi: "Silvio beni aramaya devam ediyor. 'Deli rolü yap, saçma sapan şeyler anlat... Ben hep yanında olacağım... İstediğin her şeyi alacaksın' dedi bana. Avukatımla, benim deli rolü yapmam karşılığında ondan 5 milyon istedik. O da kabul etti. Artık bu yolu izlemeye karar verdik." Soruşturma dosyasında yer alan bir başka telefon kaydında ise Ruby'nin Berlusconi'ye ilgili olarak, "Dün beni aradı. Ruby sana istediğin kadar parayı veririm. Bu sorun değil. Yeter ki her şeyi gizle, hiç kimseye bir şey deme. Bunu yaparsan seni altınlara boğarım" dediği iddia edildi.