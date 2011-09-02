Berlusconi'ye fuhuş şantajı

T24 -İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin adı skandallardan kurtulmuyor. İtalyan polisi bir iş adamı ve karısını Berlusconi’ye şantaj yapmaktan tutukladı.

İddiaya göre iş adamı Giampaolo Tarantini ile eşi Angela Devenuto, Berlusconi'nin "bunga bunga" partileri hakkında bildiklerini söyleme tehdidinde bulunarak başbakandan 500 bin Euro para sızdırdı.

NTV'nin haberine göre; iş adamı Tarantini ve eşi başkent Roma'da fuhuşa yardım ve teşvikten gözaltına alındı. Tarantini, verdiği ifadede hayat kadını Patrizia D'Addario ile bir başka kadına Berlusconi'nin evindeki çılgın partilere katılmaları için para ödediğini kabul etti. Ancak başbakanın bundan haberinin olmadığını ısrarla belirtti.



"Yardım olsun diye verdim"

Napoli Cumhuriyet Savcısı Francesco Greco ise yaptığı açıklamada, Berlusconi'nin soruşturmada işbirliği yapmaları için iş adamı ile eşine para verdiğini söyledi. Savcı Greco, Berlusconi'nin bu şekilde fuhuş soruşturmasının sona ermesini hedeflemiş olabileceğini belirtti. Savcı paranın miktarı hakkında bilgi vermezken, haftalık Panorama dergisi bu meblağı 500 bin Euro olarak açıkladı. Polis paranın iletilmesinde aracılık yaptığı sanılan Valter Lavitola adlı üçüncü bir kişiyi de arıyor.

Berlusconi ise konuyla ile ilgili olarak yaptığı açıklamada masum olduğunu savunarak "Ciddi ekonomik sorunlarla boğuşan iki çocuklu bir aileye yardım olsun diye para verdim" diye konuştu.