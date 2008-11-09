Berlusconi’ye first lady tepkisi

Carla Bruni Obama için “Bronz tenli” diyen Berlusconi’ye dokundurdu. Fransız vatandaşlığına geçtiğim için çok memnunum.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin yeni ABD başkanı Barack Obama’yı "yakışıklı, genç ve bronzlaşmış biri" diye nitelemesi üzerine, "Fransız vatandaşlığına geçtiğim için memnunum" açıklamasını yaptı.



Sarkozy ile evlendikten sonra İtalyan vatandaşlığını kaybeden şarkıcı Bruni, Fransız Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, Berlusconi’nin Obama ile ilgili sözlerini duyduktan sonra artık İtalyan olmadığı için sevindiğini ifade etti.



Carla Bruni, "Silvio Berlusconi’nin Obama’nın seçilmesini hafife aldığını ve Obama’nın ‘daima bronz’ olduğuyla ilgili espri yaptığını duyduğumda bu bana garip geldi. Bazı insanlar hiç şüphesiz bunu espriye vuracaktır, ancak ben çoğu kez Fransız vatandaşı olduğum için memnun olduğumu fark ediyorum" dedi. (AA)

