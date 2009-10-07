Berlusconi'ye darbe girişimi!

Berlusconi'nin dokunulmazlığı tehlikede!

Darbe girişimi

Fininvest'in, MondaDori Yayınevi'ni ele geçirirken usulsüzlük yaptığı belirtilirken, kararın gerekçesinde, Fininvest'in yaptığı yolsuzluktan Başbakan Berlusconi'nin de eşit düzeyde sorumlu olduğu ifade edildi.Şirket, mahkeme kararını temyize götüreceğini açıklarken, Berlusconi'ye bağlı gazetelerden Il Giornale, kararı "Başbakan'a karşı darbe girişimi" olarak niteledi.Berlusconi ise şaşkın olduğunu, şoka uğradığını ve bunun büyük bir yargı hatası olduğunu söyledi.Kendisine karşı kampanya yürütmekle suçladığı medyadan bahsederken tonunu yükselten İtalya Başbakanı, "Medyada çok alçak var" dedi. Berlusconi, basın özgürlüğünün hakaret özgürlüğüyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.Berlusconi, “Bugün gazeteleri okuduysanız, gerçek hariç herşeyi bulursunuz. Önderi olduğunuz yanlış bilgilendirmeyi görün. Zavallı İtalya böyle bir bilgilendirme sistemine sahip...” şeklinde konuştu.