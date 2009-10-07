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Dünya

Berlusconi'ye darbe girişimi!

Milano Mahkemesi, Berlusconi ailesine ait şirketlerden Fininvest’i 750 milyon Euro’luk tazminata mahkum etti.

07 Ekim 2009 03:00

Milano Mahkemesi, Berlusconi ailesine ait şirketlerden Fininvest’i 750 milyon Euro’luk tazminata mahkum etti.

Berlusconi'nin dokunulmazlığı tehlikede!

Fininvest'in, MondaDori Yayınevi'ni ele geçirirken usulsüzlük yaptığı belirtilirken, kararın gerekçesinde, Fininvest'in yaptığı yolsuzluktan Başbakan Berlusconi'nin de eşit düzeyde sorumlu olduğu ifade edildi.

Darbe girişimi

Şirket, mahkeme kararını temyize götüreceğini açıklarken, Berlusconi'ye bağlı gazetelerden Il Giornale, kararı "Başbakan'a karşı darbe girişimi" olarak niteledi.

Berlusconi ise şaşkın olduğunu, şoka uğradığını ve bunun büyük bir yargı hatası olduğunu söyledi.

Kendisine karşı kampanya yürütmekle suçladığı medyadan bahsederken tonunu yükselten İtalya Başbakanı, "Medyada çok alçak var" dedi. Berlusconi, basın özgürlüğünün hakaret özgürlüğüyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Berlusconi, “Bugün gazeteleri okuduysanız, gerçek hariç herşeyi bulursunuz. Önderi olduğunuz yanlış bilgilendirmeyi görün. Zavallı İtalya böyle bir bilgilendirme sistemine sahip...” şeklinde konuştu.

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