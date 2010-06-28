Berlusconi'nin yanındaki gizemli kadın kim?

T24- Toronto'daki G20 zirvesine katılan İtalya Başbakanı Berlusconi'nin uçağından inen beyaz kıyafetli sarışın genç kadın İtalya'da merak uyandırdı.



İtalyan basının yaptığı araştırma ile kadının kimliğini ortaya çıkardı.



28 yaşındaki kadının sekreter sıfatı ile zirveye katıldığı, ancak yakın zamana kadar işsiz olan Federica Gagliardi isimli kadının Haziran ayı başında başkent Roma'yı da içine alan Lazio bölgesi yerel yönetim sekreterliğinde göreve başladığı bildirildi. Fakat kadının bu kadar kısa zamanda nasıl Başbakan'ın uçağı ile Toronto'ya gelip, Obama başta olmak üzere dünya liderleri ile biraraya gelebildiği İtalyan medyasında da soru işareti olarak kaldı.





Genç sekreter Başbakan Berlusconi'nin katıldığı görüşmeklerde ve basın toplantılarında hazır bulununca hangi vasıfla Toronto'da bulunduğu merak yarattı.



Lazio yerel yönetimi sekreteryasında görevli olan Federica'nin Başbakanlık ofisi sekreteryası ile bağlantısı anlaşılamadı.



BERLUSCONİ: O BİR PROFESYONEL





Basında yer alan bu sorulara Başbakan Berlusconi'nin cevabı gecikmedi.



Ortada esrarengiz bir durum olmadığını söyleyen Berlusconi, bir süre önce tanıştığı Federica Gagliardi'nin bir profesyonel olduğunu ve kendisine uluslararası bir toplantıya katılma arzusunu ilettiğini, G20'ye katılması gereken sekreterlerden biri son anda gelemeyince, yerine kendisine yardımcı olması için Federica Gagliardi'nin çağrıldığını açıkladı.



Federica Gagliardi, Lazio Bölgesi Başkanı Renata Polverini'den G20'ye katılmak için izin aldığını iddia ederken, Lazio yerel yönetimi sekreterin tatil izninde olduğunu belirtti.