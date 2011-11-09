-Berlusconi'nin vedası da yetmedi ROMA/LONDRA/ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - İtalya'nın 10 yıllık tahvillerinde faiz oranı önceki güne oranla yüzde 0,82 artarak yüzde 7,40'a çaktı. Faiz oranının yüzde 7'nin üzerinde seyretmesi piyasalardaki tedirginliği artırdı. Uluslararası borsalarda banka hisseleri değer kaybetmeye devam ederken, bayram tatili nedeniyle işlemlere yarın sabah başlayacak olan Türkiye piyasalarında da seyrin Avrupa'daki belirsizliğin etkisiyle aşağı yönlü olacağı beklentisi hakim. İtalya'nın bugün 10 yıllık tahvillerinde faiz oranı önceki güne göre yüzde 0,82 artışla yüzde 7,40'a çıktı. İtalya'nın yüzde 7'yi bulan borçlanma maliyetleri seviyesi Avro Bölgesi'nin 1999 yılında kurulmasından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. İtalya'nın 10 yıllık tahvillerinin faiz oranı ile 2 yıllık tahvillerinin faiz oranının yüzde 7,40 seviyelerinde seyretmesi, Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinde faiz oranının ise yüzde 1,7 seviyesinde bulunması durumun İtalya için ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. İtalya'nın borçlanma faizleri ile gösterge Alman tahvilleri arasındaki faiz farkı da 560 baz puanı görerek rekor kırdı. Yunanistan, İrlanda ve Portekiz, borçlanma maliyetleri yüzde 7 seviyesinin üzerinde sabitlendiği için Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) kurtarma paketlerini kabul etmişti. Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın, Avro Bölgesi borç krizinde Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'den sonraki kurban olmasından endişe ediliyor. Berlusconi istifa ettikten sonra ağır borç yükü altındaki ülkeyi kimin yöneteceğine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra piyasa uzmanlarının sürdürülemez olarak gördüğü İtalya'nın borçlanma seviyesindeki bu yükseliş avronun ve Avrupa borsalarının değer kaybetmesine yol açtı. Dün New York Borsası'nda 1.3773 dolardan işlem gören avro bugün Avrupa'daki işlemlerde yüzde 1,4 gerileyerek 1.364 dolara geriledi. Avro, 27 Ekim'de 1.4248 dolarla iki ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 2,1 düşerek 963,20 puana indi. FTSEurofirst 300 Endeksi'nin bu yıl şimdiye kadar değer kaybı ise yüzde 14'ü buldu. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,86 değer kaybederek 5.464,01 puana, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,39 azalarak 5.819,09 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,93 düşerek 3.082,59 puana geriledi. Avrupa'da ayrıca İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 1,72, Hollanda'da Amsterdam Borsası'nda AEX Endeksi yüzde 2,59, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 1,17, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 2,59 ve İtalya'da Milano Borsası yüzde 2,96 değer kaybetti. İtalya'nın Avro Bölgesi'ni borç krizinin yeni kurbanı olacağı kaygıları uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını da aşağı çekti. ABD ham petrolünün Aralık ayı teslimi varil fiyatı 96 doların ve Londra Brent tipi ham petrolün Aralık ayı teslim fiyatı 114 doların altına geriledi.