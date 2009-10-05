Berlusconi'nin şirketine 750 milyon euro ceza

Berlusconi'nin rakip medya grubu CIR ile aralarındaki çatışma mahkeme kararıyla Fininvest aleyhinde sonuçlandı.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi tarafından kontrol edilen medya şirketi Fininvest, 750 milyon Euro’luk ceza ödemeye mahkum edildi. Rakip medya grubu CIR’yle aralarında uzun süredir devam eden çatışma mahkeme kararıyla Fininvest aleyhinde sonuçlandı. Milan Mahkemesi, 1991 yılında İtalya Başbakanı Berlusconi’nin doğrudan kontrolünde olan Fininvest’in, Mondadori adlı yayıncılık kuruluşunun kontrolünü rakip medya grubu CIR’a kaptırmamak için bir yargıca rüşvet vererek haksız rekabet yaratttığı yönündeki suçlamayı haklı bularak rekor tazminata hükmetti. Dava yaklaşık 20 yıl sürdü. Yayın ve enerji şirketler grubu olan CIR, İtalyan girişimci Carlo De Benedetti tarafından kontrol ediliyor. Başbakan’ın kızı olan Fininvest’in Başkanı Marina Berlusconi, şirketin mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı. De Benedetti mahkeme kararını iyi karşılayarak, “Yasadışı davranış için değiştirilemez bir karar” yorumunu yaptı. İtalya Başbakanı Berlusconi yaptığı açıklamada, “Malvarlığımı yok etmek istiyorlar. Bu bir tuzak. Aleyhime düzenlenen Özgürlük Mitingi ile kararın aynı güne gelmesi asla rastlantı değil” dedi.