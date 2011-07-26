-BERLUSCONİ'NİN ŞİRKETİ YÜKSEK CEZAYI ÖDEDİ ROMA (A.A) - 26.07.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sahip olduğu Fininvest şirketinin, Compagnie Industrialı Riunite (CIR) şirketine, mahkeme kararıyla 564 milyon avroluk cezayı ödediği bildirildi. Fininvest'in, Arnaldo Mondadori yayıncılık şirketinin satın alımı sırasında yolsuzluk yaptığını savunan CIR şirketince açılan 749 milyon avroluk tazminat davasında, temyiz mahkemesi tutarı 564 milyon avroya çekmiş ve Fininvest'i bu cezayı ödemeye mahkum etmişti. CIR'den bugün yapılan açıklamada, Fininvest'in mahkeme kararı ile kesinleşen 564 milyon avroluk cezayı son ödeme günü olan bugün ödediği duyuruldu. Fininvest ile CIR, Arnaldo Mondadori Yayıncılık şirketini almak için 80'li yılların sonunda karşı karşıya gelmişti. O dönem üç kurum da sorunun çözümü için mahkemeye başvurmuş ve Mondadori Yayıncılık Şirketi'ni Fininvest'in almasına karar verilmişti. 20 yıllık bir geçmişi bulunan sürecin bugünkü duruma gelmesinde, CIR şirketinin, 1991 yılında Fininvest aleyhinde açtığı tazminat davası neden oldu.