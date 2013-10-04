Berlusconi'nin senatodan ihracı oylanacak

İtalyan Senato Komitesi, hakkında vergi kaçakçılığı hükmü bulunan eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin senatodan ihraç edilmesini tavsiye etti.

Vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle hüküm giyen İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin senatodan uzaklaştırılması için 20 gün içerisinde oylama yapılacağı belirtildi.

İtalya Senato Komitesi, Berlusconi'nin ihraç edilmesi yönündeki tavsiyesini 20 gün içerisinde senatoya getireceğini açıkladı.

Senatodaki oylamada, Berlusconi'nin meclisten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Ancak İtalyan Senato Komitesi'nin kararının, senatonun vereceği karar üzerinde büyük etkisi olduğu biliniyor.

İtalya eski Başbakanı Berlusconi, hakkında ihraç kararı çıkması halinde, söz konusu komisyon kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamıştı.

Berlusconi, Başbakan Enrico Letta liderliğindeki koalisyon hükümetini düşürmek için çaba harcamış ancak geçtiğimiz Çarşamba günü senatoda yapılan güvenoylamasını Letta kazanmıştı.

Güvenoylaması öncesi konuşan Başbakan Letta, "Ülkenin geleceğini, Berlusconi'nin yargıyla olan problemlerinden ayrı tutmalıyız. Demokratik bir ülkede mahkeme kararlarına saygı duyulur" demişti.