Berlusconi’nin partisi fiilen parçalandı

Skandallarla gündemden düşmeyen İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin Özgürlükçü Halk Partisi fiilen parçalandı.

Berlusconi'nin partinin adınının değiştirilerek eski “Forza Italia” ismine geri dönülmesi önerisi cumartesi günü yapılan parti meclisi toplantısında kabul edildi. Ancak bu toplantı öncesinde Özgürlükçü Halk Partisi'nin şimdiye kadarki lideri ve başbakan yardımcısı Angelino Alfano isim değişikliğine izin vermeyeceğini açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Alfano parti meclisi toplantısı öncesinde “Yeni Orta Sağ” (Nuovo Centrodestra) adı altında kendi grubunu kurduğunu ilan etti. Böylece Özgürlükçü Halk Partisi iki gruba bölünmüş oldu. Tahminlere göre Alfano'nun grubu 30 senatör ve 26 milletvekiline sahip. Bu sayıların Başbakan Enrico Letta liderliğindeki koalisyon hükümetinin iktidarda kalması açısından yeterli olduğu belirtiliyor.

Hükümetten çekilme sinyalleri

Silvio Berlusconi partisinin isim değişikliğinin ardından hükümetten çekilme sinyalleri verdi. Roma'daki parti meclisi toplantısında Berlusconi şöyle konuştu: "Siyasi liderini politik olarak yok etmek isteyenlerle parlamentoda ittifak halinde olmak, bakanlar kurulu masasında bir arada oturmak kabul edilemez."

77 yaşındaki Silvio Berlusconi medya şirketinin faaliyetleri sırasında vergi kaçırdığı gerekçesiyle ceza almıştı. İtalyan Senatosu 27 Kasım'da Berlusconi'nin senatörlük görevini devam edip etmeyeceğine karar verecek.