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Dünya

BERLUSCONİ'NİN KRİTİK GÜNÜ ANKARA (A.A)

14 Aralık 2010 13:16

-BERLUSCONİ'NİN KRİTİK GÜNÜ ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - İtalya'da Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ koalisyonunun kaderi bugün yapılacak güven oylaması ile belirlenecek. ANSA ve BBC'nin haberlerine göre, Başbakan Berlusconi'nin oylamayı kaybetmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya istifasını sunması ve Napolitano'nun da parlamentoyu feshedip, erken seçime gidilmesini isteyip istemeyeceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Oylamada hükümete güvensizlik çıkması halinde, Berlusconi'nin bizzat erken seçim çağrısında bulunacağı yönündeki açıklamasına karşın, Napolitano'nun büyük partilerle yeni bir hükümetin kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunabileceği, hatta Berlusconi'yi daha kapsamlı bir koalisyon hükümetinin kurulmasıyla görevlendirebileceği belirtiliyor. Oylamadan zaferle çıkması halinde ise 2013 yılındaki genel seçimlere kadar görevini sürdürmesi muhtemel olan Berlusconi'nin, kendini destekleyen milletvekillerine kabinede yer verebileceği kaydediliyor. İtalya'da 2008'deki genel seçimlerle iktidara gelen Berlusconi hükümetine yönelik güven oylaması, önce Senato'da, ardından Temsilciler Meclisi'nde yapılacak. Senato'daki oylamanın saat 12.30, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın saat 15.00 civarında sonuçlanması bekleniyor. Son tahminler, Temsilciler Meclisi'nde hükümete güvenoyu vermeye hazır milletvekillerinin sayısının 312-315, karşı oy vereceklerin sayısının 308-314 arasında değişebileceğini gösteriyor. Bu durum, hükümetin kaderinin kararsızlar olarak nitelenen 4 ila 7 milletvekilinin oyuyla belirlenmesinin mümkün olabileceği anlamına da geliyor.

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