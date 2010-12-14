Berlusconi'nin kaderi yarın belli oluyor

T24 - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi için yarın sonun başlangıcı olabilir. Partisinde yaşanan ayrılıklar nedeniyle parlamentoda çoğunluğu kaybeden Berlusconi hakkında yarın güvenoylaması yapılıcak. Güvenoylaması öncesi Senato'da bir konuşma yapan Silvio Berlusconi, siyasi krizin ekonomik krizi de beraberinde getireceği uyarısında bulundu.









İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ koalisyon için yarın yapılacak güven oylaması için geri sayım başladı.

Başbakan Berlusconi, güven oylamasıyla ilgili olarak Senato'da bugün yaptığı konuşmada, partisinden kopan parlamenterlerin oluşturdukları İstikbal ve İtalya'ya Özgürlük Grubu (İİÖ) ile muhalefetteki Merkez Hristiyan Demokratlar Birliği'ne (MHDB) zeytin dalı uzatarak, "Kriz delilik olur. Bizler mevcut koalisyonu takviyeye hazırız. Ilımlıların tümüne ittifak öneriyorum" dedi.

Berlusconi, "Hiç ihtiyacımız olmayan yegane şey, tünelin ucunun bile görünmediği bir krizdir. Aleyhimizde oy kullananlar, seçmenden aldıkları yetkiyi kötüye kullanmış olurlar. Bu hükümet, ekonomik kriz ortamının zorluklarına rağmen ülkeyi gayet iyi yönetmiştir. Başta MHDB olmak üzere, Avrupa Halkçı Parti çizgisindeki tüm siyasi oluşumları koalisyona dahil etmeye hazırız" diye konuştu.



Seçmenin iradesine ihanet etmeyelim

Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini önderliğindeki İİÖ'nün hükümet aleyhine oy kullanmasının seçmenin iradesine ihanet olacağını savunan Berlusconi, söz konusu grupta yer alan parlamenterlere de şu sözlerle seslendi: "Merkez sağdan alınan oyları, muhalefetinkilere eklemek seçmenin iradesine saygısızlık olur. Başka gruplara geçmiş olan arkadaşlarımız var. Ben sizlerin her birinin, bu hükümetin size de oy vermiş olan seçmenlerin iradesine ihanet etmediğini eninde sonunda anlayacağından eminim. Biz her türlü eleştiriye açık olmakla birlikte parçalanmaya karşıyız."



Seçim yasasında değişiklik sözü verdi

Başbakan Berlusconi, hükümete gerekli desteğin verilmesi durumunda seçim yasasında İİÖ ve MHDB'nin istediği değişiklerin birçoğunu yapmanın mümkün olabileceğini de kaydetti.

Berlusconi'nin koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin Genel Başkanı Senatör Bossi de hükümetin güvenoyu alacağını, ancak güvenoyunu sadece birkaç oyluk bir farkla alma durumunda sandığa gitmenin daha isabetli olacağını savundu.



Muhalifler uzatılan zeytin dalını almadı

Silvio Berlusconi'nin oylama arifesinde uzattığı zeytin dalına, konunun muhatapları fazla ilgi göstermedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini Başbakan Berlusconi'ye meydan okuyarak, "Berlusconi 10 oy fark atsın, görevimden istifa ederim" dedi.

Fini, "Birkaç oy farkla alınacak bir güvenoyu istikrar değil, hükümetin bitkisel hayata girmesi anlamına gelir. Berlusconi, ortada aritmetik değil siyasi bir sorun bulunduğunu kabul etmelidir. Parlementoda grupların değerlendirmesini dinledikten sonra istifasını sunmalıdır. Yok, bu kez de kazanabileceğini göstermeye kalkışırsa, ülke felç olacak ve bitkisel hayata girecektir" diye konuştu.

MHDB'nin Senato Grup Başkanı Giampiero D'Alia da, Berlusconi'nin hayal kırıklığı yarattığını savunarak, "Yapılan konuşmayı ben bir açılım değil, hükümet etmeyi becerememiş birinin kendini savunması olarak değerlendiriyorum. Boş sözlerle hiçbir yere varılamaz" dedi.

İİÖ'nün Genel Koordinatörü Adolfo Urso da Berlusconi'nin konuşmasını "hayal kırıklığı yaratan savunmacı bir yaklaşım" olarak niteleyerek, "Başbakan İtalya'nın kalkınması ve büyümesi için nelere ihtiyaç olduğunun farkında bile değil. Herhalükarda ne yapacağımızı bu akşamki toplantıda değerlendireceğiz" diye konuştu.



Oylama her türlü sürprize açık



Berlusconi hükümeti, güven oylaması öncesinde Senato'da yeterli çoğunluğa sahip, ancak 360 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde oldukça riskli bir durumla karşı karşıya bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde hükümete güvenoyu vermeye hazır milletvekillerinin sayısı 312-315 arasında, karşı oy vereceklerin sayısı ise 308-314 arasında değişebileceği tahmin ediliyor. 4 milletvekilinin halen kararsız durumda bulunduğu Temsilciler Meclisi, oylamaya katılmama ya da çekimser kalma ihtimalleri göz önüne alındığı her türlü sürprize açık görünüyor.

İtalya'da bugün, koalisyon ortaklarının hükümete güven oyu verilmesini istedikleri önerge ile muhalefet tarafından sunulan ve hükümetin düşürülmesini isteyen iki ayrı önergenin görüşülmesine Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi'nde devam edilecek.

Oylama işlemi ise yarın önce Senato'da, ardından da Temsilciler Meclisi'nde yapılacak.



