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Dünya

Berlusconi'nin gözdesi İtalya'yı karıştırdı

İtalya Başbakanı Berlusconi’nin favorisi Elena Russo’nun, Napoli’nin imaj reklamında oynaması tartışma yarattı

09 Şubat 2009 02:00

Kabinesine aldığı birbirinden güzel kadın bakanlarla gündeme gelen İtalya Başbakanı
Silvio Berlusconi’nin en beğendiği kadın aktrislerden biri olduğunu söylediği Elena Russo’ya,
Napoli’nin imajını düzeltmek için İtalya hükümeti tarafından hazırlatılan reklam filmlerinde rol
verilmesi tartışmalara yol açtı.

Geçen yıl Russo’nun daha fazla projede yer alması için devlet televizyonu yöneticilerine baskıda bulunduğu ortaya çıkan Berlusconi’nin, Napoli’nin “çöp krizi” sırasında bozulan imajını düzeltmek amacıyla çekilen reklam filmi için Russo’nun seçilmesinde etkili olduğu ileri sürülüyor.

Başbakan'ın sahibi olduğu Panorama dergisinin kapağı için de özel pozlar veren Russo başbakanın kendisine iltifatlar ettiğini söylemişti. Söz konusu reklam filminde Russo bir çöp konteynerinin önünde durarak, “Napoli geçmişte güzeldi, şimdi de güzel ve gelecek de güzel olacak” diyor.

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