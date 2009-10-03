Berlusconi'nin evi harem gibiydi!

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile para karşılığı birlikte olduğunu öne sürerek birden dünya çapında üne kavuşan eskort Patrizia D’Addario İtalyan devlet televizyonu RAI’ye de çıkmayı başarıp önemli açıklamalarda bulundu.



Programda başbakanın kendisinin eskort kız olduğunu, geceyi birlikte geçirdiklerini söyleyen Patrizia D’Addario “Silvio rezidansını hareme dönüştürmüştü” dedi. Patrizia, “O evde 3 kadındık. Aralarında bir tek ben eskorttum ve iş adamı Giampolo Tarantini’den para aldım. Silvio Berlusconi de benim kim olduğumu biliyordu” ısrarında bulundu. Patrizia D’Addario bir soru üzerine şu anda ne iş yaptığı ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

