Berlusconi'nin dokunulmazlığı tehlikede!

Berlusconi’nin dokunulmazlığını görüşen Anayasa Mahkemesi bunu kaldırırsa Başbakan birçok yolsuzluk davasından yargılanacak.



İtalya’da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Silvio Bersulconi’ye dokunulmazlık hakkı tanıyan yasanın anayasaya aykırı olup olmadığını görüşüyor. Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etmeye karar verirse Berlusconi çok sayıda yolsuzluk davasından yargılanacak.



Berlusconi hakkındaki yolsuzluk davalarının savcıları dokunulmazlık yasasının, anayasanın bütün vatandaşların kanun önünde eşit olması ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Konuyu dün görüşmeye başlayan mahkemenin yaptığı değerlendirme toplantısı, herhangi bir sonuç elde edilemeden sona erdi. Bu sabahtan itibaren değerlendirme toplantısını sürdürecek olan mahkeme, kararını en geç cumartesi gününe dek açıklaması bekleniyor. İtalyan medyası, Anayasa Mahkemesi’ndeki 15 yargıçtan 5’inin kararsız olduğu, diğerlerinin de eşit şekilde bölündüğünü yazdı.



Berlusconi, Mayıs 2008’de üçüncü kez başbakan seçildikten 6 hafta sonra, başbakan, cumhurbaşkanı ve parlamentonun her iki kanadının başkanlarına görevdeyken dokunulmazlık getiren yasayı yürürlüğe sokmuştu. Yasasın kabul edilmesiyle Berlusconi hakkındaki yolsuzluk davaları dondurulmuştu.



Bu davalardan birinde Berlusconi, 1997’de şirketlerindeki yolsuzlukları örtmek amacıyla vergi avukatı David Mills’e 600 bin dolar rüşvet vermekle suçlanıyordu. İngiliz avukat Mills, bu davada geçen mayıs ayında 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Berlusconi hakkında ayrıca, vergi yolsuzluğu, sahte hesap kullanma, muhalif senatörlere rüşvet vermeye çalışma gibi suçlamalar da bulunuyor.