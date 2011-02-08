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Dünya

Berlusconi’nin çıplak fotoğrafı satışta

Silvio Berlusconi’nin ‘bunga bunga’ ismini verdiği seks partilerinde çekilen çıplak fotoğrafları satışa çıktı...

08 Şubat 2011 02:00

T24 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin ‘bunga bunga’ ismini verdiği seks partilerinde çekilen çıplak fotoğrafları satışa çıktı


Avukatları ‘fotomontajdır’ dedi

Silvio Berlusconi’nin Milano’daki villasında bulunan fotoğrafların kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından basına sunulduğu iddia edildi. Bu kişi ‘bunga bunga’ partilerinde çekilen fotoğrafları gazete ve dergilere satmak için en az 1 milyon euro (2 milyon 300 bin TL) istedi. Bazı yayınlar özel mülkten çalınan fotoğrafları kullanmayı prensip olarak reddederken diğerleri birbirini atlatmak için yarışa girdi. Berlusconi’nin avukatları ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Eğer böyle fotoğrafların olduğu doğruysa, bunlar kesinlikle fotomontajdır” dedi.


Hükümet sitelerine sanal saldırı 

Hakkında, 18 yaşından küçük bir eskort kızla beraber olduğu iddiası ile soruşturma başlatılmıştı. Diğer yandan Berlusconi’nin ülkede basın üzerinde uyguladığı kısıtlamaları protesto eden hacker’lar dün hükümetin internet sayfasını hedef aldı. “www.governo.it” internet sitesine erişim birkaç saat boyunca engellendi. İtalya’da pazar günü Berlusconi’yi külotlarla protesto eden kadınlar dün de ülkedeki hemen hemen tüm heykellerin üzerine “İtalya’nın bedeni satılık değil” yazan pankartlar astı.



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