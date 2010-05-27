Berlusconi'nin bir ilişkisi daha ortaya çıktı!

T24- Yurt dışındaki Bulgarlardan Sorumlu Devlet Bakanı Bojidar Dimitrov, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Bulgaristan'da yıllar önce öldürülen iş adamı İliya Pavlov'un dul eşi Darina Pavlova ile ilişkisi bulunduğunu doğruladı.



Başbakan Boyko Borisov'un İtalya'ya yaptığı ziyarete katılan Dimitrov, TV7 adlı bir televizyona yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Darina, resmi hiçbir görevi olmamasına rağmen, ziyaret sırasında tüm etkinliklere Berlusconi'nin yakın dostu olarak katıldı. Kendisi son derece güzel bir kadın ve hepimiz onu İtalya Başbakanının yanında görmekten şeref duyduk. Berlusconi ile ilişkisi bir dostluğun ötesinde olmasaydı Darina'nın orada bulunması imkansızdı. Ancak yine de özel ilişkilere burnumuzu sokmayalım..."



Bulgaristan'da komünizmin yıkılmasının ardından kısa sürede servet sahibi olan İliya Pavlov, 7 Mart 2003 tarihinde Sofya'da ofisinden çıkarken bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen bir kişinin saldırısında hayatını kaybetmişti.



İliya Pavlov'un dul eşi Darina Pavlova, renkli özel hayatıyla magazin basınının gündemindeki önemli isimlerden biri haline gelmişti.



Pavlova'nın adı, "Berlusconi'nin aşk ilişkisi kurduğu kadınlar" listesine eklenmişti.