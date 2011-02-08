-BERLUSCONİ'NİN BAŞI DERTTE FLORANSA (A.A) - 08.02.2011 - Milano Cumhuriyet Savcısı Edmondo Bruti Liberati, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkındaki "fuhuş ve görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yarın ön inceleme mahkemesine başvuracaklarını açıkladı. Savcı Liberati, Başbakan Berlusconi hakkında çıkan iddialardan henüz 17 yaşında iken evindeki partilere katılan Ruby lakaplı Faslı Kerime El Mahruk ve diğer genç kızlarla fuhuş yapıldığı iddiasıyla ilgili yarın karar alıp, dosyayı ön inceleme mahkemesine yollayacaklarını aktardı. Ön inceleme mahkemesine "fuhuş ve görevi kötüye kullanma" iddiasının gönderileceğini belirten savcı Liberati, Berlusconi hakkında gündemde bulunan diğer iddiaların yarın gönderilecek dosyada yer almayacağını vurguladı.