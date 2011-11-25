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Dünya

Berlusconi'nin aşk şarkıları albümü satmadı ROMA (A.A)

25 Kasım 2011 01:29

-Berlusconi'nin aşk şarkıları albümü satmadı ROMA (A.A) - 24.11.2011 - İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin, şarkıcı ve gitarist Mariano Apicella ile birlikte ürettiği ve geçen hafta piyasaya çıkan albümünün satışının şu ana kadar başarısız olduğu bildirildi. Roma'daki Feltrinelli adlı bir mağaza çalışanı, şarkı sözleri Berlusconi'ye ait olan ''Gerçek Aşk'' adlı albümden depoda bulunduğunu, ancak albümü raflara koyup koymayacaklarını, koyarlarsa da bunu ne zaman yapacaklarını bilmediklerini belirtti. Mağaza görevlisi, ''beş gazeteci dışında albümün henüz kimseden talep görmediğini'' söyledi.

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