-Berlusconi, gafları ve şakalarıyla hatırlanacak ROMA (A.A) - 09.11.2011 - İtalyan meclisinde dün bütçe oylamasını kazanan ancak çoğunluğu kaybeden Başbakan Silvio Berlusconi'nin istifa edeceğini açıklaması ve şubat ayında yapılması planlanan erken seçimde tekrar aday olmayacağını söylemesiyle İtalya'da bir devir kapanıyor. 17 yıl önce siyasete giren 75 yaşındaki Silvio Berlusconi, 3 kez başbakanlık koltuğuna otururken, bunlardan en uzunu 11 Haziran 2001 ile 17 Mayıs 2006 yılları arasındaki dönem oldu. Berlusconi'nin son başbakanlık dönemi ise 8 Mayıs 2008'de başlamıştı. Berlusconi, skandalları, gafları, şakaları ve renkli kişiliğiyle sadece İtalya'da değil, tüm dünyada sıkça gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Berlusconi'nin mizah anlayışı ve uluslararası ilişkilerdeki yorumları başına birçok dert açtı. Berlusconi'nin sözleri ve yaptıkları arasında hafızalarda yer edenlerden bazıları şöyle: "Ekim 2001: Berlusconi'nin Batı ülkelerinin 'üstün' olduğu iddiası İslam dünyasından tepki almasına yol açtı. Berlusconi, 'Medeniyetimizin üstünlüğünün farkında olmalıyız. Bizim medeniyetimiz, bir değer sisteminden oluşur ve bu sistemi kabul edenlere refah getirir, insan hakları ile dine saygıyı garanti altına alır. Bu saygı tabii ki Müslüman ülkelerde bulunmuyor' dedi. Şubat 2002: Bir AB toplantısı sonrasında aile fotoğrafı çekilirken Berlusconi, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Pique'nin başının arkasından iki parmağıyla kulak işareti yaptı. Haziran 2003: Hakkında açılan bir yolsuzluk davası sırasında kendisinden bahseden Berlusconi, 'Kanun karşısında her vatandaş eşittir ama İtalyanların yüzde 50'sinin ülkeyi yönetme sorumluluğunu verdiği bu adam diğerlerinden biraz daha eşittir' dedi. Temmuz 2003: Avrupa Parlamentosu'nda ilk kez konuşan Berlusconi, Sosyalist Alman milletvekili Martin Schulz'un sorularıyla kendisini sıkıştırması üzerine, 'Sayın Schulz, İtalya'da Nazi toplama kamplarıyla ilgili film çeken birini tanıyorum. Sizi Kapo rolü için ona önereceğim. O rol için mükemmel olurdunuz' diye konuştu. Kapo, toplama kamplarında tutuklulardan oluşan çalışma ekiplerinin başında bulunması için ayrıcalık verilen mahkumlara söylenen isimdi. Eylül 2004: Bir İngiliz dergisiyle yaptığı röportaj sırasında Mussolini'nin iyi biri olup olmadığının sorulması üzerine "evet" diye cevap verdi, 'Mussolini kimseyi öldürmedi. Mussolini, insanları tatil için sürgüne gönderdi' dedi. Haziran 2005: Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun ülkesinde kurulmasını isteyen Finlandiya Devlet Başkanı Tarja Halonen'i vazgeçirmek için "cazibesini" kullandığını söyledi, 'Bir süredir kullanmamama rağmen bütün çapkınlık taktiklerimi kullanmak zorunda kaldım' ifadesi kullandı. Finlandiya Büyükelçisi, Berlusconi'yi protesto etti. Ocak 2006: Aile değerlerini savunduğu için kendisini öven bir rahibe, seçimlere kadar 2 buçuk ay boyunca cinsel perhiz yapacağı sözü verdi. Şubat 2006: Televizyonda bir sohbet programına çıkan Berlusconi, 'Sadece Napolyon benim yapabildiklerimden daha fazlasını yaptı. Ama ben ondan daha uzunum' diye konuştu. Yine aynı dönemde partililere seslenen başbakan, 'Ben siyasetin İsa'sıyım' dedi. Kasım 2008: ABD Başkanı seçilen Barack Obama için, 'yakışıklı, genç ve yanık tenli' ifadelerini kullandı. Nisan 2009: Bir deprem sonrası çadırda kalan depremzedeleri ziyaret ederken, "Bunu bir hafta sonu kampı gibi görebilirler" dedi. Eylül 2011: Telefon dinlemesine takılan Berlusconi, konuştuğu kişiye kapısındaki kadınları bekletmekle böbürlendi ve 'bir gecede sadece 8 kadınla beraber olduğunu çünkü daha fazlasını yapamadığını' söyledi."