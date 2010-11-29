-BERLUSCONI'DEN WIKILEAKS DEĞERLENDİRMESİ ROMA (A.A) - 29.11.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Wikileaks internet sitesi tarafından yayımlanan belgelerde kendisi hakkında yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Berlusconi, bugün Libya'nın başkenti Trablus'ta yaptığı değerlendirmede, gizli belgelerdeki Amerikan diplomatların kendisi hakkında yaptığı değerlendirmelerle ilgili olarak, "Belgelerdeki iddialar, üçüncü sınıf diplomatların ifadeleri. Üçüncü ya da dördüncü sınıf diplomatların, sol gazetelere dayanarak aktardıkları şeyleri umursayacak değilim" dedi. İtalya Başbakanı Berlusconi, ABD'li diplomatların kaleme aldıkları raporlarda bulunan kendisiyle ilgili tasvirlerin doğru olmadığını belirterek, "Benim vahşi partilerle işim olmaz. Bunun ne olduğunu dahi bilmem. Ben özel konutumda düzgün, onurlu ve de şık biçimde ayda bir yemek veriyorum. Bu konuda söylenen şeyler, ülkemizin onurunu da incitmektedir" diye konuştu. Kendisini yıpratmak istediklerini iddia eden Berlusconi, "Bunu neden yaptıklarını anlamıyorum. Aslı astarı olmayan, inanılmaz şeyler söylüyorlar. Tüm dünyanın önünde fahişe olduğunu açıklayan bir kız, bir iş sahibi olabilmek, bir koca bulabilmek için her türlü yola başvurabiliyor. Bunu yapmaları için onlara kim para veriyor diye sormadan yapamıyorum" ifadelerini de kullandı. İtalya Başbakanı Berlusconi, Wikileaks sitesinde yayımlanan belgelerde "beceriksiz ve etkisiz" olarak tanımlanmış, "Avrupa'da Vladimir Putin'in sözcüsü" olmakla da suçlanmıştı.