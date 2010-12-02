-BERLUSCONİ'DEN SEÇİM TEHDİDİ ROMA (A.A) - 02.12.2010 - İtalya'da Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ koalisyondaki kriz daha da derinleşti. Hükümetin yasa tasarılarında değişiklik önergelerinin oylanmasında üst üste aldığı yenilgilerin ardından, Temsilciler Meclisi güvenoylamasının yapılacağı 13 Aralık tarihine kadar tatil edildi. Başbakan Berlusconi, "Forza Silvio" adlı internet sitesinde, "14 Aralık tarihinde güvenoyu alamazsak, oylamada güçlü bir zafer elde edemezsek, hükümet etmemiz engellenecek olursa sandığa gidilir" açıklamasını yaptı. Berlusconi, farklı hükümet arayışlarının mümkün olamayacağını belirttiği yazılı açıklamasında, krizin en önemli sebebi konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini önderliğindeki İstikbal ve İtalya'ya Özgürlük (İİÖ) grubunu "saray entrikaları" peşinde koşmakla suçlayarak, şu ifadelere yer verdi: "Seçmenin bize verdiği yetkiye sadakat, güvenoyu alamama durumunda sandığa gitmeyi gerektirir. Biz icraat hükümetiyiz. Bunu yaşadığımız şu zor günlerde de ortaya koyduk. Manevrayı da saray entrikalarını da bırakalım başkaları yapsın. Onlar gevezeliklerine ve hiç bir işe yaramayan polemiklerine devam etsinler." Temsilciler Meclisi'ni güvenoylamasına kadar tatil etme kararının merkez sağ koalisyonun ve İİÖ'nün oylarıyla kabul edilmesi, merkez sol yelpazedeki muhalefetin tepkisine neden oldu. Mevcut takvime göre Temsilciler Meclisi'nde güvenoylaması görüşmeleri 13 Aralık tarihinde başlayacak ve 14 Aralık tarihinde de oylama yapılması gerekecek. Hükümetin güvenoylamasını başarıyla atlatabilmesi için 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nden en az 316 oy alması gerekiyor. Berlusconi liderliğindeki koalisyonun İİÖ'yle iplerin kopmasının ardından Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısı 308'e düşmüş bulunuyor. Bu da hükümetin, 36 sandalyeye sahip İİÖ'den veya dışardan bir destek gelmemesi durumunda, güvenoyu almasının kolay olmayacağı anlamına geliyor.