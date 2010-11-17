-BERLUSCONİ'DEN REST: "YA GÜVENOYU YA ERKEN SEÇİM" ROMA (A.A) - 17.11.2010 - İtalya'da Silvio Berlusconi liderliğinde merkez sağ koalisyondaki krize ilişkin takvim kesinleşti. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde, bütçe görüşmelerinin akabinde, 14 Aralık gününde hükümet için güven oylaması yapılacak. Berlusconi, hükümetin güvenoyu alamaması durumunda tek çarenin erken seçim olacağını söyledi. Berlusconi, Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini'nin destekçisi olan kabine üyelerinin önceki gün istifa etmeleriyle geri dönülmez bir yola giren hükümet krizinin gidişatına ilişkin rotayı belirledi. Cumhurbaşkanlığı'nda katıldığı bir tören sırasında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Berlusconi, Fini önderliğindeki İstikbal ve İtalya'ya Özgürlük (İİÖ) grubunun yeni bir hükümet kurulması yönündeki önerisine restle karşılık vererek, "Mevcut hükümet ya güvenoyu alır ya da güvenoyu alamazsak erken seçim gündeme gelir" dedi. İİÖ'yü "sorumsuzluk"la suçlayan Berlusconi, "Krize yol açmak tam bir sorumsuzluk olmuştur. Yeni bir hükümet kurulması türünden bir seçeneği düşünmüyorum. Sağlam bir hükümete ihtiyacımız var. Seçmenlerden oy almış bir hükümet programına yeterince sadık kalmayanlara bağımlı hale gelemeyiz. Parlamentodan güvenoyu alamazsak, tek çare derhal sandığa gitmek olacaktır" diye konuştu. Berlusconi hükümetinin, 14 Aralıkta Senato'dan güvenoyu alınsa bile aritmetiksel açıdan Temsilciler Meclisi'nde Fini yanlılarının desteği olmaksızın güvenoyu alabilme şansı bulunmuyor. Siyasi gözlemciler, 14 Aralıkta hükümetin güvenoyu alamaması durumunda İtalya'da mart sonuna doğru erken seçime gidilmesi gerekeceğini ifade ediyor.