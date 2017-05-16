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Dünya

Berlusconi'den Macron'un eşi hakkında uygunsuz sözler

Macron, kendisinden 24 yaş farkı olan Brigitte Trogneux ile beraber

16 Mayıs 2017 20:29

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Trogneux arasındaki yaş farkına uygunsuz bir yorumda bulundu.

39 yaşındaki Macron ile 64 yaşındaki eşi Brigitte Trogneux arasında 24 yaş farkın olması, hem dünya basınında hem de sosyal medyada çokça tartışıldı.

Siyasi gaflarıyla tanınan Berlusconi, Fransa'daki seçimler hakkında yorumda bulunurken, Trogneux'nün ismini kullanmadan Fransız Cumhurbaşkanı ile First Lady arasındaki yaş farkıyla alay etti:

"Macron 39 yaşında, iyi bir iş geçmişine sahip ve her şeyden önce onu daha çocukken elinden tutan çok güzel bir anneye sahip."

80 yaşındaki eski İtalya başbakanı ise, kendisinden 49 yaş küçük Francesca Pascale ile beraber.

39 yaşındaki Macron, Napolyon'dan sonra Fransa'da iktidara gelen en genç lider. Lise edebiyat öğretmeniyle evli olan Macron, Trogneux'ye duygularını 17 yaşındayken açmış olmasıyla Fransa'da ayrıca bir tartışma konusu olmuştu.

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