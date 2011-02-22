-BERLUSCONİ'DEN LİBYA'DAKİ ŞİDDETTE TEPKİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, daha önce "yakın dostu" olarak nitelendirdiği Muammer Kaddafi'nin ülkesi Libya'daki gelişmeler karşısında sonunda sessizliğini bozdu. Savaş uçaklarının Libya'nın başkenti Trablus'u hedef gözetmeksizin bombaladığına ilişkin haberlerin ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Silvio Berlusconi'nin "Libya'daki gelişmeleri büyük bir dikkat ve endişeyle takip ettiği" belirtildi. Başbakan Berlusconi'nin sivil halka uygulanan kabul edilemez şiddet karşısında endişe içinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Avrupa Birliği ve uluslararası topluluğun, Libya'daki krizin sonuçları öngörülmesi zor bir iç savaşa dönüşmesini engellemek için her türlü çabayı göstermesi ve Libya vatandaşlarının güvenliği ile ülke ve bölgenin bütünlüğü ve istikrarının korunmasını sağlayacak barışçıl bir çözümü desteklemesi gerektiği" kaydedildi. Birkaç gün önce konuya ilişkin sorular üzerine "rahatsız etmek istemediği için" Kaddafi'yi aramadığını belirterek eleştiri oklarını üzerine çeken Berlusconi, geçen yıl da bir zirvenin sonunda Libya liderinin elini öpmüş ve muhalefetle uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu. -GÖSTERİCİLERE SALDIRI- BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, Libya'da hükümet karşıtı gösteri düzenleyen halka yönelik saldırılarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu. Pillay, yaptığı açıklamada, Libya'da gösteri düzenleyen halka yönelik saldırıların, insanlığa karşı suç kapsamına girebileceğini belirtti. Libya'da insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısında bulunan BM temsilcisi, sivillere yönelik savaş uçakları, makineli tüfekler ve keskin nişancılarla saldırı haberlerini kınadı. BM temsilcisi, "Sivil halka yönelik yaygın ve sistematik saldırıların, insanlığa karşı suç kapsamına girebileceğini" vurguladı. -DUBAİ'DEKİ LİBYA KONSOLOSLUĞU BASILDI- Libya'nın Dubai konsolosluğunun bugün yüz kadar kişi tarafından basıldığı ve binadaki Kaddafi portrelerinin sökülerek kırıldığı bildirildi. Bölgedeki AFP muhabirine göre, çoğu Libyalı olan protestocular "Allah düşmanı Kaddafi", "halk rejimin düşmesini istiyor" şeklinde sloganlar atarak "Kahrolsun Kaddafi" yazılı pankart açtılar. Protestocular, Libya'daki olaylarda hayatını kaybedenler için gıyabında cenaze namazı kıldı. Protestoculardan biri "Libya'da olanların gerçek bir katliam olduğunu" söyledi. -BAHREYN KRALINDAN SALIVERİLME TALİMATI Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, bir haftadır krallığı sarsan protesto gösterilerini muhalefetle diyaloğa girmeye çalışarak yumuşatma çabasını sürdürürken, bazı siyasi tutukluların salıverilmesi talimatını verdi. Ülkedeki Şii muhalefetin önde gelen ismi Abdülcelil Halil, siyasi tutukluların salıverilmesi kararını "iyi bir adım" ve "olumlu bir hareket" olarak niteledi. Halil ancak, bu adımın sadece, devlete karşı komplo içinde olmak suçundan geçen yıldan bu yana mahkemeleri süren 25 Şii eylemcinin de salıverilmesini kapması durumunda diyalog kapısını açacağını belirtti. Kralın salıverilmesi talimatı verdiği siyasi tutukluların sayısı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan muhalefetin önde gelen isimlerinden, Şii Hak örgütünün lideri Hasan Meşami de bulunduğu Londra'dan ülkeye dönerek başkentte İnci Meydanı'ndaki protesto gösterilerine katılmayı planladığını açıkladı. Sünni hanedanın yönettiği, nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu, ABD'nin 5'inci Filosuna ev sahipliği yapan körfez krallığında göstericiler, 1971'den bu yana görevde olan Başbakan Şeyh Halife bin Sallah el Halife'nin istifasını, siyasi tutukluların salıverilmesini ve yeni anayasa istiyor. Bahreyn Kralı gösterilerin başlamasından bir süre sonra Veliaht Prens Salman Bin Hamad El Halife'ye muhalefetle diyalog başlatması talimatı vermişti.