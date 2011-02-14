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Dünya

BERLUSCONİ'DEN KADINLARIN İSTİFA ÇAĞRISINA RET   FLORANSA (A.A)

14 Şubat 2011 17:01

-BERLUSCONİ'DEN KADINLARIN İSTİFA ÇAĞRISINA RET   FLORANSA (A.A) - 14.02.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dün düzenledikleri gösterilerle istifasını isteyen kadınların çağrısını reddetti. Başbakan Berlusconi, kendisinin televizyonu olan Canale 5'e telefonla yaptığı açıklamada, protesto gösterilerini "muhaliflerinin işi" olarak nitelendirdi.  Gösterilere sol bir gruba mensup hizipçi birtakım kişilerin ön ayak olduğunu öne süren Berlusconi, ''Bana öyle geliyor ki, bu gösteriler, henüz temeli herhangi bir gerçekliğe dayanmayan bir iddiayı desteklemek, benim kişiliğime karşı, beni yok etmek için düzenlendi'' dedi.  Kadınlara karşı her zaman nazik ve saygılı olduğunu, kendisini tanıyan kadınların bunu bildiğini ifade eden İtalya Başbakanı, "Beni tanıma fırsatı bulan bütün kadınlar onlara karşı ne kadar saygılı olduğumu biliyorlar. Hem şirketlerimde, hem de hükümette (kendilerine karşı) her zaman büyük dikkat ve büyük saygı ile davrandım ve davranıyorum" diye konuştu.  Yüzbinlerce kadın, adı sık sık seks skandallarıyla anılan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye karşı dün meydanları doldurarak istifa çağrısında bulunmuştu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma, Milano ve Napoli'nin de aralarında bulunduğu 230 kentte ''daha fazla haysiyet ve saygı'' talebiyle meydanlara inen kadınlarla onları yalnız bırakmayan eşleri, erkek arkadaşları ve çocuklarının sayısının bir milyonu geçtiği belirtilmişti.  Sadece İtalya'da değil, diğer Avrupa kentlerinde de ''Şimdi değilse ne zaman'' sloganıyla bir araya gelen göstericiler hep birlikte Başbakan Berlusconi'nin istifasını istemişti.  Son olarak Milano Savcılığı, Berlusconi'nin reşit olmayan biriyle ilişkiye girmek için para ödemek ve görevini kötüye kullanmak suçlarından derhal mahkemeye çıkarılmasını istemişti.

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