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Dünya

BERLUSCONİ'DEN İSTİFA YANITI: ZARAR VERİR ROMA (A.A)

02 Kasım 2010 12:30

-BERLUSCONİ'DEN İSTİFA YANITI: ZARAR VERİR ROMA (A.A) - 02.11.2010 - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'nin özel konutunda Faslı bir eskortu ağırladığının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışma, merkez sağ koalisyonda sarsıntıya yol açtı. Tartışma, Özgürlükçü Halkçı Parti (ÖHP) ve Kuzey Birliği Partisi ile (KBP) Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini önderliğindeki parlamenterlerin oluşturduğu İstikbal ve İtalya'ya Özgürlük (İİÖ) grubu arasındaki görüş ayrılıklarını da derinleştirdi. ÖHP ve KBP, Faslı eskort konusundaki iddiaların doğru olması durumunda Berlusconi'nin istifasını sunması gerektiği görüşünün Fini tarafından da savunulmasına tepki gösterdi. Berlusconi, devlet televizyonu Rai'de yaptığı değerlendirmede, İİÖ'nün koalisyon ortaklığına yaraşır biçimde hareket etmesi gerektiğini savunarak, "Hükümet krizi çıkarsa sandığa gidilir. Benim görevi bırakmam merkez sağa da ülkeye de büyük zarar verir" dedi. İİÖ'lülerin bir bölümü "hükümetin fişini çekmek"ten söz ederken, bir bölümü ise koalisyondan ayrılıp hükümete dışardan destek verme seçeneğinin düşünülmesini istedi. KBP ise olası bir kriz durumunda sandığa gidilmesi gerekeceğini, teknokratlar hükümeti türünden bir seçeneğin asla kabul edilemeyeceğini açıkladı. Koalisyon ortakları arasında bu tartışmalar yaşanırken, Ruby lakabıyla tanınan ve dün 18 yaşına basan Kerime El Mahrug adlı Faslı eskort meselesi de ülke gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor.

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