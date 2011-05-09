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Dünya

BERLUSCONİ'DEN HAKİMLERE SUÇLAMA MİLANO (A.A)

09 Mayıs 2011 20:07

-BERLUSCONİ'DEN HAKİMLERE SUÇLAMA MİLANO (A.A) - 09.05.2011 - Hakkında birçok dava açılan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hakimleri "demokrasinin kanseri" olarak nitelendirdi. Berlusconi, bir İngiliz avukata rüşvet verme suçlamasıyla hakkında açılan davanın duruşmasına verilen ara sırasında, "Tüm yargılamayla ilgili inanılmaz şeyler oluyor" dedi. Yıllardır hakkında açılan 20'den fazla davadaki iddiaların temelsiz olduğunu belirten Berlusconi, "Eğer bu demokrasinin kanseri değilse siz başka bir gezegenden geliyorsunuz demektir" diye konuştu. Berlusconi, meclisten, hakimlerin etik hareket edip etmediğini soruşturmak için komisyon kurmasını da istedi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Berlusconi, Milanolu yargıçları "siyasi olarak yanlı solcular" olarak nitelendiriyor.

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