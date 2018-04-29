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Dünya

Berlusconi'den eski eşine yılda 48 milyon dolar nafaka

Silvio Berlusconi'nin boşandığı eşine yılda 48 milyon dolar nafaka ödemeyi kabul etti...

29 Nisan 2018 20:30

İtalyan medyasına göre, eski başbakan Silvio Berlusconi, adının karıştığı seks skandalları ardından kendisinden ayrılan eski eşine yılda 50 milyon dolara yakın nafaka ödeyecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İtalyan medyası, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin boşandığı eşine yılda 48 milyon dolar nafaka ödemeyi kabul ettiğini bildirildi.

Veronica Lario, 2009 yılında İtalyan liderin model olmak isteyen bir genç kızın 18'inci yaşgünü partisine katıldığını öğrendikten sonra evliliğini sona erdirmeye karar verdi.

Ayrılan çiftin vardığı anlaşma uyarınca Silvio Berlusconi'nin eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı 100 milyon dolarlık villayı elinde tutmaya devam edeceği bildirildi.

Amerikan Forbes dergisinin tahminine göre 76 yaşındaki Berlusconi'nin serveti geçen Mart ayı itibariyle 6 milyar dolar civarındaydı.

Corriere della Serra gazetesinin aktardığı haberde Veronica Lario'nun ilk başta talep ettiği nafaka miktarının y

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