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Dünya

Berlusconi'den deprem bölgesinde 'gaf üçlemesi'

Deprem bölgesini gezen İtalya Başbakanı, siyahi bir rahibe "Sizin kadar brozlaşmak için vakit bulmayı isterdim" dedi

17 Nisan 2009 03:00

Deprem bölgesini gezen İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, siyahi bir rahibe "Sizin kadar brozlaşmak için vakit bulmayı isterdim" diyerek bir pot daha kırdı.

L'Aquilla'daki depremle ilgili üçüncü gafını yapan Berlusconi, Afrikalı bir rahiple yine Afrikalı olan bir Kızılhaç görevlisine "bronz tenleriyle" ilgili "iltifat" etti. 

En iyi Berlusconi gafları

Depremzedelerin barındığı kapları gezen Berlusconi, karşılaştığı rahibe, "Güzel bir bronz teniniz var" dedikten sonra Afrikalı Kızılhaç görevlisine döndü ve "Sizin de bronz bir teniniz var, burada kalıp güneşten faydalanmayı isterdim" dedi.

Başbakan Berlusconi, depremzedelerin hükümetin öncelikli meselesi olduğunu göstermek için bakanlar kurulu toplantısını L'Aquilla'da yapacağını da söyledi.

Berlusconi, daha önce de kampları gezerken, depremzedelere buradaki hayatlarını "çadır tatili" gibi değerlendirmelerini söylemiş, bir kadın kamp doktoruna da "Sizin tarafınızdan hayata döndürülmeye itirazım olmazdı" demişti.

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