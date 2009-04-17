Berlusconi'den deprem bölgesinde 'gaf üçlemesi'

En iyi Berlusconi gafları

L'Aquilla'daki depremle ilgili üçüncü gafını yapan Berlusconi, Afrikalı bir rahiple yine Afrikalı olan bir Kızılhaç görevlisine "bronz tenleriyle" ilgili "iltifat" etti.Depremzedelerin barındığı kapları gezen Berlusconi, karşılaştığı rahibe, "Güzel bir bronz teniniz var" dedikten sonra Afrikalı Kızılhaç görevlisine döndü ve "Sizin de bronz bir teniniz var, burada kalıp güneşten faydalanmayı isterdim" dedi.Başbakan Berlusconi, depremzedelerin hükümetin öncelikli meselesi olduğunu göstermek için bakanlar kurulu toplantısını L'Aquilla'da yapacağını da söyledi.Berlusconi, daha önce de kampları gezerken, depremzedelere buradaki hayatlarını "çadır tatili" gibi değerlendirmelerini söylemiş, bir kadın kamp doktoruna da "Sizin tarafınızdan hayata döndürülmeye itirazım olmazdı" demişti.