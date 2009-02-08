Berlusconi'den Anayasa eleştirisi

İtalya'da, 17 yıldır komada bulunan Eluana Englaro'ya ötanazi uygulanmasına ilişkin olarak cumhurbaşkanlığı, hükümet ve muhalefet arasındaki başlayan tartışma, Başbakan Silvio Berlusconi'nin anayasayı eleştirmesine de neden oldu. İtalya'daki anayasanın 1948 tarihli olduğunu anımsatan Berlusconi, "Ruslardan da esinlenerek hazırlanmış bu anayasa artık değiştirilmelidir" dedi.



Berlusconi, yerel seçim kampanyası için gittiği Sardinya adasından Roma'ya dönüşü öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Ülkede gerekli reformları acilen yapmamız lazım. Anayasayı da reforma tabi tutmamız gerekecek. Zira bu anayasa, bir diktatörlük sonrasında, pek çok konuda esin kaynağı olarak Rus anayasasına bakmayı yeğlemiş ideolojik güçlerin de mevcut olduğu bir komisyon tarafından hazırlanmıştır" diye konuştu.



Başbakan Berlusconi'nin, 17 yıldır komada bulunan 37 yaşındaki Eluana Englaro'nun suni beslenmesinin doktor gözetiminde sona erme girişimini engelleme amacıyla hükümetin Cuma günü çıkardığı kararnamenin cumhurbaşkanının vetosuna takılmasını da "anayasal bir sorun" olarak nitelemesi dikkati çekti. Berlusconi, "Başbakanın elinde hem bu kadar yetki olacak. Hem de bu yetkinin kullanılması, hatta karar bile almadan, önce cumhurbaşkanının müdahalesine bağlı bir şey olacak. Bu, gerçekten komik bir durum" dedi.



İtalya'da ana muhalefeti simgeleyen Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Walter Veltroni ise Berlusconi'nin anayasayı eleştirmesine tepki gösterdi.



Berlusconi'yi anayasaya sadakat yeminini hatırlatan Veltroni, "Berlusconi, anayasaya bağlı kalacağına dair ettiği yemini unutmuş görünüyor. Bu anayasa, parlamentonun rolünü ortadan kaldırmış ve muhaliflerini düşüncelerini ifade etme hakkından mahrum bırakmış olanlarla mücadele eden milyonlarca İtalyanın fedakarlıkları neticesinde doğmuştur. Berlusconi, anayasa ve de o İtalyanların fedakarlıkları karşısında saygıyla eğilmek durumundadır" diye konuştu. (AA)

