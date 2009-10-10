Berlusconi: Yola devam

Anayasa Mahkemesi'nin dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından İtalya'dan tanıdık tepkiler geldi: Siyasi bir karar, erken seçim yok, yola devam...



İtalya'da merkez sağ koalisyon, Başbakan Silvio Berlusconi'yi de yakından ilgilendiren dokunulmazlık yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine karşın, istifa ya da erken seçim yoluna başvurmaksızın yola devam etme kararı aldı.



Başbakan Berlusconi Roma'da Grazioli Sarayı'ndaki ikametgahından çıkışı sırasında gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nde solcuların çoğunlukta olduğunu savunarak, "Hiçbir şey umurumda değil. Dokunulmazlık olsa da olmasa da yola devam. Beş yıl boyunca iktidarda olacağız. Anayasa Mahkemesi solcuların elinde. 11 üyenin solcu olduğu bir mahkemenin dokunulmazlık yasasına onay vereceğine zaten inanmıyordum" dedi.



Berlusconi'nin sözcüsü Paolo Bonaiuti de Anayasa Mahkemesi'nin yasa iptalini "siyasi bir karar" olarak niteleyerek, "Anayasa Mahkemesi siyasi bir karar aldı. Ancak Başbakan Berlusconi, hükümet ve mevcut koalisyon yola devam edecektir. İtalyan seçmenlerin 2008 nisanda verdiği yetkiyle ülkeyi yönetmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



'Erken seçimi düşünmüyoruz'



Berlusconi'nin koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin Genel Başkanı ve Reform Bakanı Umberto Bossi de "Hiç kimse bileğimizi bükemeyecek. Yola devam. Berlusconi mücadelede kararlı. Erken seçim düşünmüyor. Onun moralinin yerinde olduğunu görmek beni mutlu etti" dedi.



'Halkın iradesiyle gelişmektedir'



Özgürlükçü Halk Partisi milletvekili ve Berlusconi'nin avukatı Niccolo Ghedini müvekkilinin yargılanmaktan korkmadığını savundu.



Ghedini, bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin dokunulmazlık yasasını iptal etmesini doğru bulmadığını belirterek, "Mahkeme kendi ilkeleriyle çelişen bir karar almıştır. Karar, halkın iradesiyle de çelişmektedir. Başbakan, ulusal ve uluslararası sorunlarla ilgilenmek yerine, açılacak davalarla uğraşmak zorunda bırakılmıştır" dedi.



Ghedini, "Ben, taraflar üstü bir yargıcın Berlusconi'yi suçcuz bulacağından eminim. Şimdi davaları göğüslememiz gerekecek" diye konuştu.

