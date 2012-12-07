'Berlusconi yeniden aday olacak'

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden bu göreve aday olacağı öne sürüldü.

Berlusconi'nin lideri olduğu Özgürlükçü Halk Partisi (PDL) başkanlık seçimini iptal ederken, partinin üst düzey bir yetkilisi Berlusconi'nin yeniden başbakanlık için aday olacağını söyledi.

PDL, Perşembe günü parlamentoda yapılan güven oylamasında çekimser kalmıştı.

Başbakan Mario Monti'nin hükümeti parlamentonun her iki kanadında da güvenoyu almasına rağmen ülkede siyasi belirsizlik hakim.

Ekonomik kriz sonrasında 2011'de istifa eden Berlusconi, bu yıl Ekim'de vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuştu.

Buna rağmen, PDL Genel Sekreteri Angelino Alfano, İtalyan medyasında yer alan açıklamasında 76 yaşındaki siyasetçinin tekrar aday olacağını söyledi.

Berlusconi de Çarşamba günü siyasete dönmesi için büyük talep olduğunu savunmuştu.

Üç dönem abaşbakanlık yapan Berlusconi, İtalya'nın en zengin kişilerinden biri.

PDL'nin güven oylamasında çekimser kalması, gelecek Mart'ta yapılması beklenen seçimlerden önce partinin Monti hükümetiyle arasına mesafe koyma çabası olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık bir yıl önce Berlusconi'nin yerine başbakan olan Monti, ülkeyi ekonomik krizden çıkarmayı hedefleyen bir reform programı uygulamaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Monti liderliğindeki teknokratlar hükümetinin çalkantı yaratacak bir şekilde bozulmasını istemediğini söylemişti.

PDL'nin parlamentonun alt kanadındaki lideri Fabrizio Cicchitto, hükümetin ekonomi politikalarına onay vermediklerini göstermek için çekimser kaldıklarını belirtti.

Ancak Cicchitto sonradan hükümeti devirmeye çalışmayacaklarını açıkladı.

Son kamuoyu yoklamaları, iktidardaki partinin merkez sağ PDL'nin açık ara önünde olduğuna işaret ediyor.



BBCTürkçe