-BERLUSCONİ YARGILANACAK MİLAN (A.A) - 15.02.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, fuhuş soruşturması çerçevesinde yargılanacak. Yargıç Cristian Di Censo yaptığı kısa açıklamayla, Berlusconi'nin, 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkide bulunmak ve bunu örtbas etmeye çalışmak iddialarıyla yargılanmasına karar verdiğini duyurdu. Savcılık, 74 yaşındaki Berlusconi hakkında, ''takma adı Ruby olan 17 yaşındaki Faslı bir kıza cinsel ilişkide bulunmak amacıyla para vermek'', daha sonra 4 bin 103 dolarlık hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan Ruby'yi, ''ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusuyla, nüfuzunu kullanarak gözaltından kurtarmak'' suçlamalarında bulunuyor. Berlusconi ve Ruby cinsel ilişkide bulundukları iddialarını reddetmelerine karşın Ruby, ilk buluşmalarında Berlusconi'nin kendisine 9 bin 550 dolar para verdiğini kabul ediyor.