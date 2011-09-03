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Dünya

Berlusconi ülkesine bastı küfürü

Seks skandallarıyla boğuşan İtalya Başbakanı Berlusconi’nin ülkesine küfürler ettiği telefon konuşması ortaya çıktı.

03 Eylül 2011 03:00



T24- Seks skandallarıyla boğuşan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin ülkesine küfürler ettiği telefon konuşması ortaya çıktı.


 

Kendisine açılan şantaj davası kapsamında internete sızan telefon kaydında İtalya’yı terk etmek istediğini dile getiren 75 yaşındaki Berlusconi, 13 Temmuz 2011 tarihinde yaptığı konuşmada “Ben yaptığım her şeyde son derece şeffafım. Hiçbir konuda beni suçlayamazlar. Suç teşkil edecek hiçbir şey yapmam. İnsanlar sadece benim seks yaptığımı söyleyebilir. S...mde değil. Birkaç ay sonra Beni kusturan b..tan ülkeyi de terk edeceğim” diyor.


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