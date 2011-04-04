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Dünya

BERLUSCONİ TUNUS'TA FLORANSA (A.A)

04 Nisan 2011 18:56

-BERLUSCONİ TUNUS'TA FLORANSA (A.A) - 04.04.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ülkesinin başını ağrıtan kaçak göçmen sorununa çözüm bulmak amacıyla Tunus'a gitti. Kuzey Afrika ülkelerinde, yıl başında patlak veren isyan hareketleri ve sonrasında gelişen kaçak göçmen sorununa çözüm bulmak için Başbakan Berlusconi, yanına İçişleri Bakanı Roberto Maroni'yi de alarak, göçmenlerin geldiği yer olan Tunus'a gitti.  Ziyaret amacının, İtalya'nın Tunus'a en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na aralıksız devam eden kaçak göçmen gelişlerinin önünü almak olduğu belirtiliyor.  Berlusconi'nin, Tunus'ta önce geçici Cumhurbaşkanı Fuad Mebazaa ardından da Başbakan Beci Kayd Sebsi ile görüşeceği kaydedildi. İtalya Başbakanı, Tunuslu mevkidaşıyla görüşmeden önce yaptığı açıklamada, ''Sorunlarımızı dostluk ilişkileri çerçevesinde çözmek için dost bir ülkedeyiz'' dedi.  Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini de daha önce Tunus'a 150 milyon avro yardım yapılacağını duyurmuştu.

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