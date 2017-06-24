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Dünya

Berlusconi: Trump'ın en sevdiğim yanı eşi Melania

Sık sık skandallarla gündeme gelen eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bu kez de ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump hakkındaki açıklamalarıyla adından söz ettiriyor

24 Haziran 2017 21:47

İktidarı boyunca cinsiyetçi açıklamaları ve seks skandallarıyla gündemden düşmeyen eski başbakan Silvio Berlusconi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berlusconi, La7 televizyonunda katıldığı bir programda, "Trump'ın en sevdiğim yanı eşi Melania" dedi.

Sunucu, 80 yaşındaki Berlusconi’ye, kendisi gibi emlak sektöründen siyasete transfer olan Trump’la aralarında benzerlik kurulduğunu hatırlatıp, “Birçokları Trump için ‘Amerikan Berlusconi’ diyor. Bundan hoşlanıyor musunuz?” diye sordu.

Berlusconi'nin ise bu benzetmeye yanıtı ilginç oldu. Eski başbakan, “Benim için fark etmez. Fakat Trump hakkında, birçok erkek ve kadın gibi benim de nesinden hoşlandığımı söyleyeyim: Melania! Güzelliği, tarzı ve çekiciliği sebebiyle…” dedi.

Melania Trump ile yüzyüze tanışmadığını vurgulayan Berlusconi, “Hakkında çok olumlu şeyler duydum. Demokratlar bile onu eleştirmiyor” dedi.

Berlusconi geçen ay da Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron hakkında yaptığı yorumla tepki çekmişti.

Berlusconi, çiftin arasındaki 25 yıllık yaş farkına atıfla, “Güzel bir annesi olan iyi bir çocuk” demişti.

 

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