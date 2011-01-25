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Dünya

Berlusconi: Televizyonu geneleve çevirdiniz

İtalya'da yayınlanan bir program Berlusconi ile gazeteci Gad Lerner arasında söz dalaşına neden oldu.

25 Ocak 2011 02:00

T24 - İtalya'daki özel televizyon kanallarından La7'de dün gece yayımlanan "L'Infedele" (İmansız) adlı program, Başbakan Silvio Berlusconi ile gazeteci Gad Lerner arasında söz dalaşına sahne oldu.

Hakkında Milano Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan fuhuş soruşturmasının ele alındığı programa telefonla canlı olarak bağlanan Berlusconi, "Berbat yönetilen, rezil, terbiyesiz, seviyesiz ve iğrenç bir program izliyorum. Televizyonu geneleve çevirdiniz" ifadesini kullandı.

Stüdyo konukları eşliğinde canlı olarak yayımlanan programın yöneticisi Lerner, başbakanın bu eleştirisini, "Yeterince hakaret ettiniz. Hakaret edeceğinize yargıya gidip ifade verin" sözleriyle yanıtladı.

Programın kapanışına yakın yapılan telefon bağlantısı, Berlusconi ve Lerner arasında ses tonlarının giderek yükselmesini de beraberinde getirdi. Lerner, kendisini "gerçekten uzak, çarpıtılmış ve asılsız iddialar üretmek"le suçlayan Berlusconi'ye, "Siz aynı zamanda benim de başbakanımsınız. Dolayısıyla sizi üslubunuzu yumuşatmaya davet ediyorum" karşılığını verdi.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Berlusconi'nin, yakın çevresindeki kadınlardan biri olan Milano Büyükşehir Belediyesi danışmanı Nicole Minetti'yi savunması da dikkati çekti. Berlusconi, fuhuş soruşturmasında 26 yaşındaki Minetti'ye yönelik fuhşa teşvikle suçlanmasını da "iftira" olarak niteleyerek, "Nicole Minetti, akıllı, ciddi, eğitimli ve harika bir insan. Okurken çalışmış, ama en yüksek notu alarak mezun olmuş biri. İngilizce'yi ana dili gibi konuşuyor" dedi.

Berlusconi, Lerner tarafından "Minetti'nin dediğiniz gibi olması hemen siyasete girebilmesi için yeterli miydi" sorusunun yöneltilmesine de sinirlendi.

Lerner ise Berlusconi'nin kendisini ve Minetti'yi fuhuşla suçlayan stüdyo konuklarını "o sözde hanımefendiler" diye nitelemesine, "Hanımefendiler için sözde diyemezsiniz. Onları sözde diye niteliyorsanız, siz de edepsizsiniz" diyerek karşılık verdi.

Berlusconi, stüdyoda kendisini savunan konuklardan biri olan milletvekili İva Zanicchi'ye de seslenerek, "Sayın Zanicchi'yi oradan kalkmaya, o genelev televizyonunu terk etmeye davet ediyorum" dedi. Ancak Zanicchi'nin programın son dakikalarında gelen bu çağrıya icabet etmeyerek, kapanışı beklemeyi tercih etmesi dikkati çekti.


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