-Berlusconi S&P'nin kararını eleştirdi ROMA (A.A) - 20.09.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), İtalya'nın ''A+'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''A''ya çekmesi ve not görünümünü de ''negatif'' olarak belirlemesinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Başbakan Berlusconi, S&P'nin kredi notunu düşürmesini, kurumun gazetelerde çıkan yazılardan ve politik söylemlerden etkilenmesine bağladı. Berlusconi, S&P'nin kararının gerçeği yansıtmadığını, hükümetinin 2013 yılına kadar bütçe denkliğini sağlayacak gerekli önlem paketlerini uygulamaya koyduğunu bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada, karara, zayıflayan ekonomik büyüme görünümünü ve hükümetin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 120'sine ulaşan kamu borcunu azaltamayacağına yönelik endişeleri gerekçe göstererek, ülkenin zayıf ekonomik büyüme görünümünün İtalya'nın mali konsolidasyon programının etkinliğini sınırlayabileceği uyarısında bulunmuştu. S&P, Avro Bölgesi'nin en yüksek ikinci kamu borcuna sahip ülkesi İtalya'nın bu borcunun önümüzdeki dönemde daha da yükseleceği ve beklentilerin üzerine çıkabileceği endişelerinin de kararda etkili olduğunu vurgulamıştı. S&P, Avro Bölgesi'ndeki borç krizine maruz kalan ülkeler arasında bulunan İtalya'nın kredi notunu düşüren ilk kredi derecelendirme kuruluşu oldu.