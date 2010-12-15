Berlusconi, Senato'dan güvenoyu aldı, sıra parlamentoda

T24 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi beklendiği gibi Senato'daki güvenoylamasının ardından parlamentoda da yapılan oylamayı kazandı. 162 ret oyuna karşılık 380 senatör güven oyu verdi, 11 kişi çekimser kaldı.

Berlusconi, güvenoylamasından önceki son gününü bakanlardan destek arayarak geçirdi.

Berlusconi, koalisyon üyelerine "her şeyi yapmakta özgürsünüz, ancak bu dönemde sol ile bir ittifaka girmeyin" çağrısında bulundu.

Koalisyon hükümetinden ayrılan parlamento üyeleri ise, artık özel hayatına dair skandallarla gündeme gelen ve seçim vaatlerinde belirttiği sağ politika platformunu

gerçekleştiremeyen bir başbakana tahammül edemeyeceklerini söylemişlerdi.

Temsilciler meclisindeki güvenoylamasının birkaç oy farkla sona erdi.

Zira ülkedeki siyasi krizi tetikleyen, onlarca milletvekilinin Berlusconi'nin partisinden ayrılmaları, Başbakanın temsilciler meclisindeki çoğunluğu yitirmesine yol açmıştı.

İtalya'daki BBC muhabiri de güven oylamasını kazansa bile Berlusconi'nin, parlamentonun alt kanadını kılpayı bir çoğunlukla idare etmesinin güç olacağı yorumunu yaptı.

Silvio Berlusconi, dünkü konuşmasında İtalya'nın devamlılığa ihtiyacı olduğunu söyledi ve ülkenin karanlık bir krize girmemesi için görevine devam etmesi gerektiğini belirtti.

Senatörlere "oylarını kullanırken küçük politik çıkarlar için değil sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri" çağrısında bulundu.

Berlusconi, güvenoylamasını kaybettiği takdirde, erken seçime gidileceğini belirtti ve ayrıca kendisini devirmek isteyenlerin hükümet kuramayacağını iddia etti.

Başbakan ayrıca erken seçimin, Yunanistan ya da İrlanda'daki gibi bir ekonomik krize yol açabilecek bir istikrarsızlığa yol açabileceğini savundu.

İktidar partisinden ayrılanların kurduğu yeni partinin liderliğini, Berlusconi'nin eski müttefiklerinden Gianfranco Fini yapıyor.

Fini, başbakanın 'skandalları, gafları ve işe yaramayan siyasi programının' kendisini iktidarda kalamayacak hale getirdiğini belirtti.

Fini, Berlusconi'yi iktidardan edecek oy sayısına sahip olduğunu söylemişti.



