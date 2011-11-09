Berlusconi: Seçimlerde tekrar aday olmayacağım

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BERLUSCONİ KRONOLOJİSİ



İtalya'nın borç krizini aşmak için ne gibi adımlar attığını inceleyecek bir Avrupa Birliği heyetinin bugün Roma'ya varması bekleniyor.Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu yetkilisi Olli Rehn İtalya'nın durumunu ''çok endişe verici'' diye niteliyor.Rehn, İtalya hükümetinin önlemler alarak tutturması gereken mali hedefleri Roma'ya bir mektupla iletti.İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İtalya'nın ekonomisini düze çıkarmak için gerekli görülen reform paketi parlamentonun onayını aldıktan sonra görevinden ayrılacağını açıkladı. Berlusconi'nin istifa vaadi İtalya'nın uluslararası piyasalarda çarşamba günü rekor seviyeye çıkan borçlanma maliyetini biraz düşürdü.La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, Başbakan Berlusconi Şubat ayı başında erken seçimleri olası gördüğünü ve tekrar aday olmayacağını söyledi.Berlusconi, İtalya parlamentosunda dünkü bütçe oylamasını kazanmış olsa dahi, lideri olduğu koalisyon hükümeti mutlak çoğunluğu kaybetti.Hem müttefikleri hem de muhalefet, Berlusconi'nin istifasını talep ediyor. Ana muhaletteki Demokratik Parti'nin Lideri Pier Luigi Bersani, "Hükümetin artık bu mecliste çoğunluğu yok" diyerek Berlusconi'ye istifa çağrısında bulundu.Berlusconi'nin başlıca koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin lideri Umberto Bossi de, oylamadan önce başbakana istifa çağrısı yapmıştı.29 Eylül 1936'da doğdu1973: Daha sonra bir medya imparatorluğuna (Mediaset) dönüşen Telemilano'yu kurdu.1993: Partisi Forza İtalya'yı kurdu.1994-1996 ve 2001-2006 yılları arasında da başbakanlık yaptı.2008'den bu yana başbakan.Mayıs 2009: İkinci eşi Veronica Lario, yaşı küçük genç kızlarla birlikte olduğu suçlamasıyla kendisinden boşanmak için dava açtı.Aralık 2009: Milan'da saldırıya uğradı, burnu ve dişlerinden yaralandı.Bossi, Berlusconi'nin yerine eski Adalet Bakanı Angelino Alfano'nun geçmesi gerektiğini söylüyor.İtalya'nın euro bölgesi borç krizinin bir sonraki kurbanı olacağı endişeleri giderek yayılıyor.Borçlanma konusunda zorlanan İtalya'nın hazine tahvillerine uygulanan faiz oranları ülkenin borçlarını ödeyemeyeceği kaygısı nedeniyle yüksek düzeylere ulaştı.Bütçe açığının Yunanistan'a göre daha düşük olduğu İtalya'da, 1.9 trilyon doları bulan yüksek borç ve düşük büyüme oranlarının borç krizini derinleştirmesinden korkuluyor.