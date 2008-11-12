T24 LogoT24 Logo
Spor

Berlusconi 'samba' yaptı!

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz İnacio Lula da Silva’ya güzel bir sürpriz yaptı.

12 Kasım 2008 02:00


İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz İnacio Lula da Silva’ya güzel bir sürpriz yaptı.

Resmi ziyaret için Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Lula da Silva, Başbakan Berlusconi ile Başbakanlık Sarayı Villa Madama’da biraraya geldi.

Başbaşa yapılan görüşmenin ardından Berlusconi ile birlikte basın toplantısı yapılacak salona geçen Lula da Silva, gözlerine inanamadı.


Salonda basın açıklamasının yapılacağı yerde, takım elbiseleri içinde AC Milan’ın Brezilyalı yıldızları Ronaldinho, Kaka, Pato, Dida, Emerson ve Leonardo’yu gören Cumhurbaşkanı neye uğradığını şaşırdı.

Bunun üzerine bir de Berlusconi’nin Ronaldinho’yu göstererek, “İşte bu Ronaldinho, hani şu her zaman gol atan” sözleri Lula da Silva’yı kahkahalara boğdu.

Futbolcuları tek tek kucaklayan Cumhurbaşkanı Lula di Silva, “Brezilya’da bir çok İtalyan var. Hatta bizim Palestra İtalia adındaki bir takımımız Palmeiras adını aldı ve şu an birinci ligde” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24