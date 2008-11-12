Berlusconi 'samba' yaptı!



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz İnacio Lula da Silva’ya güzel bir sürpriz yaptı.



Resmi ziyaret için Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Lula da Silva, Başbakan Berlusconi ile Başbakanlık Sarayı Villa Madama’da biraraya geldi.



Başbaşa yapılan görüşmenin ardından Berlusconi ile birlikte basın toplantısı yapılacak salona geçen Lula da Silva, gözlerine inanamadı.





Salonda basın açıklamasının yapılacağı yerde, takım elbiseleri içinde AC Milan’ın Brezilyalı yıldızları Ronaldinho, Kaka, Pato, Dida, Emerson ve Leonardo’yu gören Cumhurbaşkanı neye uğradığını şaşırdı.



Bunun üzerine bir de Berlusconi’nin Ronaldinho’yu göstererek, “İşte bu Ronaldinho, hani şu her zaman gol atan” sözleri Lula da Silva’yı kahkahalara boğdu.



Futbolcuları tek tek kucaklayan Cumhurbaşkanı Lula di Silva, “Brezilya’da bir çok İtalyan var. Hatta bizim Palestra İtalia adındaki bir takımımız Palmeiras adını aldı ve şu an birinci ligde” dedi.