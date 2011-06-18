-BERLUSCONİ RÜŞVET SUÇLAMASIYLA MAHKEMEDE FLORANSA (A.A) - 18.06.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bir İngiliz avukata rüşvet verdiği suçlamasıyla hakkında açılan davanın duruşmasına katıldı. Milano Adliyesine yerel saatle 11.00'e doğru gelen Berlusconi, kamuoyunda "Mills süreci" olarak bilinen, İngiliz avukat David Mills'e 1990'lı yıllarda hakkında açılan davalarda yalan söylemesi için 600 bin dolar rüşvet verdiği iddialarına dayanan davanın onuncu duruşmasına katıldı. Duruşmaya, davaya konu olan süreçte, kilit bir durumda bulunan Napolili armatör Diego Attanasio'nun savunmasıyla devam edildi. Tanık olarak dinlenen armatör Attanasio, İngiliz avukata 600 bin dolar rüşvet verildiği iddialarını kabul etmedi. Savcı Fabio De Pasquale'nin "Mills'e hiç 600 bin dolar hediye ettiniz mi?" sorusuna armatör Attanasio, "Bana öyle geliyor ki 'hayır'. Mills'e 600 bin dolar verecek bir neden yok ki" yanıtını verdi. Napolili armatör, Mills'in kendisine ait fonları takip ettiğini, bazı işlemler için de zaman zaman kendisinden boş kağıda imzalar atmasını istediğini savcıya anlattı. Adliye girişinde, ne destekçileri ne de muhalifleri tarafından karşılanan Silvio Berlusconi'nin, duruşmaya armatör Attanasio'nun savunmasını dinlemek için geldiği belirtildi. "Mills süreci" davasının bir sonraki oturumunun 20 Haziran'da, bir sonrakinin de 19 Eylül'de yapılacağı açıklandı.