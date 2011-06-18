T24 LogoT24 Logo
Dünya

BERLUSCONİ RÜŞVET SUÇLAMASIYLA MAHKEMEDE FLORANSA (A.A)

18 Haziran 2011 18:38

-BERLUSCONİ RÜŞVET SUÇLAMASIYLA MAHKEMEDE FLORANSA (A.A) - 18.06.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bir İngiliz avukata rüşvet verdiği suçlamasıyla hakkında açılan davanın duruşmasına katıldı. Milano Adliyesine yerel saatle 11.00'e doğru gelen Berlusconi, kamuoyunda "Mills süreci" olarak bilinen, İngiliz avukat David Mills'e 1990'lı yıllarda hakkında açılan davalarda yalan söylemesi için 600 bin dolar rüşvet verdiği iddialarına dayanan davanın onuncu duruşmasına katıldı. Duruşmaya, davaya konu olan süreçte, kilit bir durumda bulunan Napolili armatör Diego Attanasio'nun savunmasıyla devam edildi. Tanık olarak dinlenen armatör Attanasio, İngiliz avukata 600 bin dolar rüşvet verildiği iddialarını kabul etmedi. Savcı Fabio De Pasquale'nin "Mills'e hiç 600 bin dolar hediye ettiniz mi?" sorusuna armatör Attanasio, "Bana öyle geliyor ki 'hayır'. Mills'e 600 bin dolar verecek bir neden yok ki" yanıtını verdi. Napolili armatör, Mills'in kendisine ait fonları takip ettiğini, bazı işlemler için de zaman zaman kendisinden boş kağıda imzalar atmasını istediğini savcıya anlattı.  Adliye girişinde, ne destekçileri ne de muhalifleri tarafından karşılanan Silvio Berlusconi'nin, duruşmaya armatör Attanasio'nun savunmasını dinlemek için geldiği belirtildi. "Mills süreci" davasının bir sonraki oturumunun 20 Haziran'da, bir sonrakinin de 19 Eylül'de yapılacağı açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24