'Berlusconi'nin kaygıları' reklamcıları işinden etti

Dünyanın en büyük reklamcılık grubu WPP'nin Hindistan 'daki birimi olan JWT India'nın Ford otomobilleri için hazırladığı reklamda İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'yi "arabanın bagajına attığı" kadınlarla gösteren afiş reklamcıları işinden etti.

"Geniş bagaj kapasitesiyle, siz de kaygılarınızı arkaya atın" sloganını kullanan reklam eleştirelerin hedefi oldu.

SAtış kamyansında kullanılmayan ancak bazı websitelerinde yayınlanan afiş, cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle sosyal paylaşım ağlarında ağır eleştirilere hedef oldu.

Reklam afişinin internete yüklenmesi, Hindistan'ın tecavüze ağır cezalar getiren yeni yasaları onaylamasını izliyor.

Afişin yol açtığı tartışma üzerine JWT India, bu ve bunun gibi reklamlar nedeniyle bazı üst düzey yöneticileri işten çıkardı.

JWT tarafından yapılan açıklamada, afişin hoş olmadığı ve şirket standartlarına uymadığı belirtildi.

Ford Otomobilleri'nin Hindistan temsilciliği de özür diledi.

'Kaygılarınızı arkaya atın'



Arabanın sürücü koltuğuna oturan Berlusconi ile elleri ve ayakları bağlı halde bagaja atılan üç kadını gösteren afişte "Geniş bagaj kapasitesiyle, siz de kaygılarınızı arkaya atın" sloganı yer alıyor.

JWT tarafından yapılan açıklamada "afişlerin yayınlanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Reklam şirketi afişlerin değil internete düşmesi, para karşılığında bastırılması fikrini bile reddetmiş olduğunu kaydetti.

Afişlerin internete yüklenmesinin bazı kişilerin hatası olduğunu bildiren şirket, buna karşılık gerekli disiplin önlemlerinin alındığını belirtti.