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Spor

Berlusconi Ramos’u istiyor

10 Ekim 2008 03:00


Milan asbaşkanı Adriano Galliani’den sonra Silvio Berlusconi de Real Madrid’in savunma oyuncusu Sergio Ramos’un transferi için ne gerekiyorsa yapılmasını istediğini açıkladı.


Milan, başarılı savunma oyucusunu daha önce de defalarca kez transfer etmek istemiş, ama bu girişimlerden bir sonuç çıkmamıştı. Madrid’de bulunan Silvio Berlusconi’nin, Real Madrid başkanı Juan Calderon ile yüz yüze görüştüğü ve bu transferin gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunduğu iddia edildi.

Ramos’un sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Paolo Maldini’nin yerini alınması düşünülüyor. Berlusconi, Calderon ile anlaşma sağlamak için her yolu denerken, araya başka takımların girmemesi için bir an önce bu transferin bitirilmesini istiyor.

Daha önce de Ronaldinho ve Zambrotta transferlerinde sıkıntı yaşayan Milan’da Berlusconi’nin transferlerdeki olumlu etkisi biliniyor. Berlusconi’nin de desteğiyle Ramos’un Milan’a transferi büyük bir ivme kazandı.

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